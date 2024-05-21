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新一代設計展「One More Night！」　世新數媒109級展現無限創意

圖一：世新數媒109級數媒畢製「One More Night！」主視覺。（圖／世新大學提供）

▲ 世新數媒109級數媒畢製「One More Night！」主視覺。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學數位多媒體設計系師生多次參與台灣新銳設計界的盛事「新一代設計展」，屢次以創意獲得佳績，今年109級學生將在5月24日至27日，以主題「One More Night！」於2024第43屆新一代設計展隆重登場，展出對創意無限的探索與實踐。

新一代設計展匯集了來自全台55所學校116個系所的設計作品，同時還有美國哈佛大學、芬蘭奧圖大學、泰國朱拉隆功大學、日本芝浦工業大學及桑澤研究所等國際知名設計院校的參與，將呈現國內外新銳設計的最新成果。

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「One More Night！」以擬人化的「蝙蝠」與「浣熊」為靈感，打造了一個充滿奇幻色彩的明月城，描述怪盜蝙蝠與浣熊偵探的冒險故事。畢展小組表示，蝙蝠與浣熊都是夜行性動物，好似創作到深夜的數媒系學生，浣熊的黑色眼眶象徵著數媒系學生的黑眼圈， 同樣也能詮釋作為偵探日夜偵查的習性；而蝙蝠的暗黑形象完美勝任了怪盜的角色，他們或許個性截然不同，追求的卻是一樣奔放地靈感，象徵著創作者對創意的追求與堅持，更是數媒系學生對於創作的真摯情感的體現。

圖二：「One More Night！」以擬人化的「蝙蝠」與「浣熊」為靈感，打造了一個充滿奇幻色彩的明月城，描述怪盜蝙蝠與浣熊偵探的冒險故事。（圖／世新大學提供）

▲ 「One More Night！」以擬人化的「蝙蝠」與「浣熊」為靈感，打造了一個充滿奇幻色彩的明月城，描述怪盜蝙蝠與浣熊偵探的冒險故事。

這次展覽將展出共27件作品，包括遊戲作品和動畫作品，每一件作品都是同學們日以繼夜的努力和堅持所完成的結晶，不僅展現了四年大學生涯所習得的專業素養，更彰顯對於創意永無止境的追求。

世新數媒系致力於結合媒體科技與傳播教育，培養學生成為新媒體專業創新者，設有「動畫設計組」與「遊戲設計組」，提供電腦動畫、遊戲設計等相關多媒體創意整合應用訓練，課程融合了創意設計、數位科技和文化藝術美學三大領域，展現媒體科技結合傳播教育的卓越優勢，致力於培養學生成為新媒體領域的創新者，結合校內智能攝製基地及全媒體大樓教學設備，全力打造一個充滿創意與挑戰的學習平台，讓他們能夠運用媒體科技創造出豐富多樣的媒體內容，成為人文、美學、文化、素養與電腦科技知能的新媒體專業創新者。

圖三：世新數媒系的特色是結合新進的數位科技與藝術創作能量，令教學成果表現亮眼。（圖／世新大學提供）

▲ 世新數媒系的特色是結合新進的數位科技與藝術創作能量，令教學成果表現亮眼。

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