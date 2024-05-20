英男來台失聯1年多　弟「關鍵字」警查出老鼠藥驚人案外案

▲一名英國男子來台報警協尋失聯的哥哥大衛，最後發現哥哥死於非命。



圖文／鏡週刊

上個月，1名英國籍男子來到台灣，請求警方協尋他的哥哥大衛（化名，40多歲），他告訴警方，哥哥前年來台定居，已失聯1年多，母親很擔心，請他來台尋找哥哥，但他不知道哥哥工作的地點，也不知道哥哥住在哪裡，找了好幾個單位都碰壁，求助無門，最後只好到台北市警察局報案。

英國男子告訴警方，哥哥是商人，10多年前認識1名台灣女子，2人在英國結婚，婚後陸續在馬爾他、香港等地定居，前年底哥哥告知家人，要隨妻子回台居住，沒想到家人後來想要聯繫哥哥，都是大嫂代為回覆，不是說哥哥很忙、累了睡了，就是說他還沒回家，哥哥也一直沒有回信或回電，狀況很反常。

▲大衛10多年前與楊姓女子在英國結婚，前年回台定居後失聯。（東方IC）

知情人士A先生說，英國男子說明時，1名刑警剛好經過，聽見murder（謀殺）的英文單字，好奇上前關心，了解後也覺得奇怪，尤其英國男子還說，大嫂曾因不滿家人頻頻追問，反嗆婆婆：「當初反對2人結婚，幹嘛現在才來關心？」讓英國家人覺得不安，也做了最壞的打算。

聽到這一番話，刑警辦案的使命感油然而生，他請英國男子提供哥哥及大嫂的姓名，好讓他協助調查，英國男子用羅馬拼音拼出台灣大嫂的姓名YJP，刑警翻譯成中文後，透過電腦資料庫比對，都查無相關資訊，後來他擴大檢索，赫然發現英國男子的大嫂，竟是去年4月涉嫌用老鼠藥對24歲澳洲交換學生肖雷下毒的楊姓被告！

▲澳洲交換學生肖雷（圖）在台誤食老鼠藥，差點丟了性命。（翻攝7News）

刑警大吃一驚，趕緊聯繫承辦肖雷中毒案的檢察官，檢察官十分重視，立刻請刑警將英國男子帶到台北地檢署詢問細節，檢察官翻閱資料發現，楊姓女被告接受調查時自稱剛喪夫，也曾說因此心情不好，想用老鼠藥輕生，沒想到摻有老鼠藥的飲料被肖雷誤食，並非她故意毒害對方。

▲警方偵辦澳洲男子中毒案時，曾在楊女家中發現多瓶老鼠藥。圖為示意畫面。（鏡新聞提供）



不過，楊姓女子在台灣沒有登記結婚，為取信檢方，她提供丈夫的姓名及死亡日期，如今交叉比對，證實她的丈夫大衛早在去年1月就已過世。2名與楊女相關的外國人一死一重傷，且二案發生時間不到3個月，實在匪夷所思，檢警不敢大意，立即著手調查大衛是怎麼死的。

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