新北林口農舍大火全面燃燒「燻黑一片」　屋主驚：早上才來種菜

▲▼ 林口農舍下午發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區忠福路一處農舍今(18日)下午1時許傳出火警！現場冒出陣陣白煙，火勢相當猛烈，農舍被燒得燻黑一片，所幸無人傷亡。屋主表示，平時沒有住在這裡，今日早上9點左右到農地種菜後，放置物品及2公升汽油後離開，不知道是否和火警有關。詳細事發情形仍待進一步調查。

新北市政府消防局第二大隊提醒，報案時可一併告知受傷人數及傷勢與建築外觀狀況，可供消防局派遣適合救援能量之車組。並安裝住宅式警報器，以確保居家平安。