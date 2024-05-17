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大台北一早轟隆響！阿帕契、F-16V飛過　第2次就職全兵力預演

▲▼520預演。（圖／民眾提供）

▲今早520預演。（圖／民眾提供）

文／中央社

520總統副總統就職典禮倒數計時，國軍今天早晨進行第2次就職典禮空中全兵力預演，陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前方，空軍雷虎小組5架AT-3教練機施放藍白紅彩煙自總統府上方飛越，場面壯觀。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天國軍出動陸、海、空軍各型軍機飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方繼15日早晨舉行第1次全兵力預演後，今天舉行第2次全兵力預演。

▲▼ 。（圖／國防部發言人臉書）

▲戰鬥機飛過大台北上空 。（圖／國防部發言人臉書，下同）

今天的空中全兵力預演，首先由空軍F-16V戰隼戰機、IDF經國戰機，以及陸軍UH-60M所組成的天候觀測機，分別於早晨6時30分、6時40分飛抵目標區，也是大台北地區民眾今早所聽到的第一聲軍機聲響。不少人在7時前就抵達總統府前的凱達格蘭大道，準備一睹操演風采，人數更勝首次操演。

國旗梯隊於7時9分登場，陸軍出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，並由2架UH-60M黑鷹直升機護衛組成國旗小隊，後方依序有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自編隊組成旋翼小隊，跟隨國旗小隊飛越總統府前方上空。

▲▼ 。（圖／國防部發言人臉書）

快速梯隊於7時23分，由5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機與象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊由北向南飛越總統府前方上空。

最後，空軍雷虎小組的5架AT-3教練機7時29分壓軸，自總統府後方，由西向東飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀，為此次全兵力操演畫下完美句點。 依據規劃，國軍將於19日下午將於就職典禮預演時，進行最後一次空中全兵力預演。

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