川普伊朗都願結束戰爭！美股暴漲1125點　台積電ADR飆近7％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股31日強勢反彈，市場傳出美國與伊朗衝突有望降溫，激勵大指數同步大漲，創下今年5月以來最佳單日表現。道瓊工業指數大漲破千點，台積電ADR飆漲近7％。

美股全面勁揚 道瓊飆破1100點

道瓊工業指數終場上漲1125.37點或2.49%，收46341.51點。

那斯達克指數上漲795.99點或3.83%，收21590.63點。

S&P500指數上漲184.35點或2.91%，收6528.52點。

費城半導體指數上漲445.86點或6.24%，收7588.20點。

伊朗總統與川普同天釋出願緩解戰勢的訊號

伊朗總統裴澤斯基安發表談話，釋出可能結束戰事的訊號，表明伊朗不僅尋求緩解緊張關係，同時期望建立一套能夠防止類似衝突再度發生的保障機制。同時美國總統川普也傳出有意降低中東軍事衝突強度，促使資金回流股市。

台積電ADR狂飆近7％

科技股在先前因戰事升溫承壓後全面反彈，半導體族群表現尤為強勢。台積電ADR終場大漲21.45美元或6.78%，收337.95美元；輝達上漲9.23美元或5.59%，收174.4美元；特斯拉（Tesla）上漲16.47美元或4.64%，收371.75美元。

能源市場則呈現分歧走勢。布蘭特原油期貨收每桶118.35美元，上漲4.94%，創2022年6月以來新高；西德州中級原油期貨收101.38美元，下跌1.46%，顯示市場對供應前景仍存在不同解讀。

整體而言，在地緣政治風險暫時緩解的帶動下，市場情緒明顯回溫，但能源價格波動仍反映出中東局勢的不確定性尚未完全消除。