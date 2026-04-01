WBC國手飯店深夜「裸上身」走廊奔跑！影片曝光　住客怒批像猴子

圖、文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）國手陳晨威，與林立、歐晉3位球員，近日遭爆於入住高雄某飯店期間深夜喧嘩，引發其他房客不滿。時報周刊CTWANT接獲入住同飯店的客人投訴指出，3人本月23日凌晨接近4點的時候，仍在飯店走道奔跑嬉鬧、音量不小，導致住客難以入眠。

▲WBC國手陳晨威與12強國手林立，以及隊友歐晉，遭爆入住高雄某飯店深夜喧嘩。（圖／CTWANT提供，下同）

回顧前一晚賽事，迎來第37年的中華職業棒球大聯盟官辦熱身賽3月22日晚間於高雄澄清湖棒球場登場，樂天桃猿對上台鋼雄鷹火力全開，全場敲出16支安打，搭配先發投手艾菩樂繳出6局無安打的壓制內容，終場以9比2擊敗台鋼雄鷹，順利拿下熱身賽第4勝。賽後陳晨威與林立、歐晉疑似因心情大好，在下榻飯店慶功放鬆，卻因動作與聲響過大引發爭議。

▲凌晨3點55分左右裸著上身的陳晨威和隊長林立等人半夜不睡覺著，在飯店走道上來來回回走動。

爆料者指出，裸著上身的陳晨威和隊長林立等3人半夜不睡覺，於凌晨3點55分左右，還在飯店走道上來來回回走動，奔跑嬉鬧、音量不小，時間超過5分鐘以上，導致同樓層與樓下的住客難以入眠，更向本刊表示：「真的很生氣！半夜3、4點還在外面吵吵鬧鬧像群猴子，一樣吵得人家睡不著。」

▲陳晨威、林立、歐晉等3位球員，半夜還在飯店走道上喧嘩，引發其他房客不滿。

針對此事，球團相關人士私下透露，球員賽後聚會其實並非少見現象，球隊多半以勸導為主，「不要太誇張」是基本原則，實務上往往採取較寬鬆態度。尤其若涉及主力球員或戰力核心，球團通常不易祭出禁賽或下放二軍等強硬處分。

而聯盟雖然會派安全組人員在飯店一樓駐點，觀察是否有球員深夜晚歸或與不當人士接觸，但實際效果有限，有些球員乾脆清晨再回飯店，輕鬆避開檢查。

關於陳晨威、林立、歐晉，3人在3月24日凌晨4點左右，於高雄入住飯店的客房走道上大聲喧嘩，讓房客難以入眠。對此，樂天桃猿球團回應本刊表示：「球團已即時展開內部調查，在確認事實後依據球團規定進行了處分。3位選手也已深刻反省，承諾未來不會再犯類似行為。我們誠摯向受影響的人道歉。球隊亦會加緊督促球員，並實施相關培訓以提升他們的意識。」

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