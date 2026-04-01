川普：伊朗在乞求和談　無論是否談成美軍都會撤離

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日在白宮橢圓形辦公室受訪時，再度針對伊朗戰事發表強硬談話，聲稱美軍已徹底摧毀伊朗軍事能力，並強調德黑蘭方面「正在輸掉戰爭」，甚至「乞求達成協議」。不過他同時也表示，是否達成協議與美軍撤離時間無關，關鍵在於確保伊朗無法發展核武。

川普：伊朗在乞求達成協議

川普指出，目前美方在戰場上「完全沒有受到制衡」，並宣稱伊朗境內「所有重要設施都已被轟炸殆盡」。他說，「他們已經沒有防空能力了」，更進一步表示伊朗「根本沒有在反擊，甚至沒有對我們開火」，原因是「他們的裝備已經被徹底摧毀，沒有東西可以射擊」。

川普還聲稱，伊朗已失去海軍與整體軍事能力，「他們正在輸，他們自己也承認正在輸，他們正在乞求達成協議」。這番說法凸顯川普政府對目前戰局的評估，以及對伊朗軍事能力的判斷。

川普：撤軍關鍵是確保伊朗無法製造核武

在被記者追問伊朗是否必須與美方達成協議時，川普回應，「伊朗不一定非得達成協議」，並進一步說明，美國撤軍的條件是確保伊朗「在未來多年內都無法製造核武」。他重申，「他們不能擁有核武」，並強調這才是美方行動的核心目標。

川普也表示，是否達成協議對撤軍時間「並不重要」，顯示其戰略重點在於軍事成果與核武限制，而非外交協議本身。這與他過去多次強調透過談判結束衝突的說法略有不同。

此外，針對伊朗近期揚言攻擊美國科技企業的威脅，川普則輕描淡寫回應，質疑伊朗是否有能力採取實際行動。他反問，「他們要用什麼？BB槍嗎？」語氣顯示對相關威脅並不以為意。