快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普稍早在真實社群再發驚人之語！針對因荷姆茲海峽封鎖而陷入「油荒」的國家，川普點名砲轟英國等盟友先前拒絕參與「斬首伊朗」行動，現在卻落得沒油可用。他語氣強硬地給出兩大建議：第一，跟美國買油；第二，「拿出遲來的勇氣」，自己去海峽把油搶回來。

川普在貼文中開宗明義指出，許多國家因為荷姆茲海峽局勢導致燃料供應中斷，特別是英國，「當初拒絕參與斬首伊朗行動」。他對此大酸：「我有個建議給你們：第一，跟美國買，我們多的是；第二，拿出一點遲來的勇氣，自己去海峽把油『搶過來』（just TAKE IT）。」

對於長期的盟友關係，川普更直接放話：「你們必須學著為自己戰鬥，美國不會再在那裡幫你們了，就像當初我們需要時，你們也不在一樣。」他強調，伊朗基本上已經被「摧毀殆盡」，最艱難的戰鬥美國已經打完了，「去拿你們自己的石油吧！」

事實上，隨著美以對伊朗戰爭進入關鍵階段，荷姆茲海峽這條全球能源咽喉遭到封鎖，引發國際能源價格飆漲與供應鏈危機。川普此前已多次要求各國自行派遣軍艦護航，並曾譏諷英國的航空母艦只是「玩具」。

這篇貼文在短短幾分鐘內便吸引數千次轉發，外界分析，這顯示川普的「美國優先」政策在軍事衝突中更趨極端，未來盟友若不跟進美方的軍事行動，恐將面臨能源與防禦上的孤立。