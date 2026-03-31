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南韓解密30年前外交機密！北韓曾揚言「跟台灣建交」報復北京

▲▼北韓。（圖／路透）

▲南韓解密高達37萬頁的外交史料。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

南韓外交部於31日解密高達37萬頁的外交史料，揭開1995年兩韓與大國間的博弈內幕。文件驚爆，當年北韓因不滿時任中國國家主席江澤民計畫訪問首爾，竟向中方祭出「台灣牌」施壓，威脅若江執意成行，平壤將不排除與台灣建立正式外交關係。這份橫跨30年的機密電報，詳實還原了當年北韓為了阻止中韓關係升溫，不惜與北京反目、甚至考慮與台結盟的焦慮與憤怒。

平壤外交大暴走　質疑：為何我們不能與台灣發展？

根據《韓聯社》與解密文件顯示，1995年5月中國外交部智庫訪問平壤時，北韓官員表現出極度不安與強硬。機密電報紀載，北韓方面當時當面質疑中方，既然中韓高層交流如此頻繁，北韓為何不能發展與台灣的關係？平壤更直接點名，若江澤民於同年11月踏上南韓土地，北韓將採取報復性「對應措施」，其中最嚴厲的手段即是考慮與台灣建交。

江澤民訪韓時程角力　中方憂刺激北韓、南韓勸「別看臉色」

史料也揭露了這場歷史性訪問背後的時程博弈。當時中國外交部原屬意在大阪APEC峰會前訪韓，但中共中央辦公廳與軍方保守派擔心過度刺激北韓，提議延後行程。南韓政府對此則極力勸說，直言北韓無論如何都會不滿，「無需看平壤臉色」。最終江澤民拍板於11月13日抵達首爾，完成中國國家元首首度以國賓身分訪韓的壯舉。

王毅當年曾居中緩頰　北京出奇招安撫北韓「受傷情緒」

為了平衡外交衝擊，北京在江澤民出發前一個月特別安排其親自出席北韓駐陸使館的黨慶活動，試圖以此安撫盟友。當時隨行的外交部亞洲司長、即現任外交部長王毅也強調，中國在半島不追求私利。儘管中方大動作釋出善意，但根據美方情資顯示，北韓官員私下對於中韓交好表現得極度憤怒且情緒化，甚至將其視為一種背叛。

韓俄關係幕後運作　曾促使俄國廢除與北韓軍事盟約

除了中韓秘辛，此次解密史料也回顧了俄羅斯與北韓關係的轉折。1995年俄方決定廢除蘇聯時期簽署的《友好合作及相互援助條約》，南韓政府在幕後扮演了推手角色，以發展韓俄關係為誘因，促使俄國放棄與北韓的自動軍事介入條款。這段一度瓦解的同盟關係，卻在30年後的冷戰局勢下再次重組，顯得格外諷刺。

台灣曾為外交籌碼　解密文件還原東北亞權力重組面貌

這批解密文件不僅詳述了平壤如何將台灣視為對抗北京的籌碼，也反映出中國在兩韓之間如履薄冰、試圖維持「平衡外交」的艱難過程。透過這37萬頁的史料，外界得以一窺30年前東北亞權力重組的真實面貌，也揭示了在國際現實政治中，看似穩固的盟友關係背後，其實充斥著算計與威脅。

 
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