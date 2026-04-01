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反制「中國台灣」有解？南韓回應擬刪除爭議欄位　擔憂觸怒中國

▲▼南韓仁川國際機場持護照。（圖／VCG）

▲南韓將我國標示為「中國（台灣）」，圖為仁川國際機場。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓實施電子入境卡制度後，從去年2月起在出發地、下一目的地欄位中將我國英文錯誤標示為「中國（台灣）」，引發我國外交當局強烈不滿。我國持續向韓方表達嚴正關切與交涉，揚言將韓國改為「南韓」。對此，南韓外交部透露，目前正研擬推動將出發地、下一目的地兩欄位從電子入境卡刪除。

根據《韓聯社》，針對台灣當局揚言在電子入境卡更改南韓名稱，南韓外交部關係人士昨（31）日向現場媒體透露，「在與相關部會進行協商後，目前研擬推動將『前一出發地』、『下一目的地』等兩欄位從電子入境卡刪除。這是為了方便台灣旅客，將出入境系統簡化，並統一紙本入境與電子入境的格式。」

報導指出，在南韓紙本入境申報表並無『前一出發地』、『下一目的地』欄位，僅電子版本才有，因此目前南韓政府正研擬推動統一紙本與電子的格式，刪除上述兩欄位，只不過這並非單一針對台灣入境旅客的舉措，而是針對全球所有入境南韓旅客統一實施的措施。

▲▼外交部長,林佳龍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華民國外交部長林佳龍。（圖／記者徐文彬攝）

據悉，自從南韓將我國錯誤標示為「China（Taiwan）」後，我國外交當局多次向韓方嚴正抗議、提出交涉，但卻始終未能獲得李在明政府正面回應，因此我方依照雙邊對等原則將核發給外國人的外僑居留證韓方標示改為「南韓」。我國外交當局更揚言，若3月31日未能獲得韓方正面回應，將進一步在電子入境卡實施同樣措施。

對於刪除「前一出發地」、「下一目的地」兩欄位之措施是否為配合台灣？南韓外交部強調，「這是內部行政、技術性的研議，並非是配合台灣方面設定3月31日的期限，而是希望能夠增進韓國與台灣非官方的實質合作，因此朝這一方向處理。」

報導分析，南韓政府期盼透過將「前一出發地」、「下一目的地」欄位從電子入境表刪除，來換取台灣採取相應動作、撤回在電子入境標示「南韓」的措施，儘管此舉可能會讓中國感到相當不悅，但因為該措施是針對全球旅客實施，因此估計不會對外交帶來負面影響。

南韓外交部關係人士表示，「目前仍持續在雙方互相感興趣的領域，與中國維持必要溝通。」

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