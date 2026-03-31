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梅根81歲父親截肢後戀上小35歲護理師　菲律賓迎第二春：我很幸福

梅根81歲父親截肢後戀上小35歲護理師！　菲律賓迎第二春：我很幸福

▲梅根的父親湯瑪斯（左圖左）在菲律賓與小35歲的護理師里歐卡內多（左圖右）相戀。（翻攝X@HouseOfVanity88、Lillian Glass臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根馬可（Meghan Markle）與81歲的父親湯瑪斯馬可（Thomas Markle）關係長年不和睦。湯瑪斯去年12月因中風在菲律賓接受左腿截肢手術後，竟與一名46歲的護理師談戀愛，兩人正在交往中。近日他受訪坦言：「沒想到在這個年紀，還能再次找到快樂與幸福。」

截肢重創人生　復健醫院竟遇到愛
根據《每日郵報》報導，湯瑪斯近年與小兒子小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）定居菲律賓，怎料去年12月3日因大腿血栓導致血液循環中斷，在當地接受3小時手術，最後左腿膝下截肢。

後來湯瑪斯在菲律賓一間復健醫院認識小35歲的護理師里歐卡內多（Rio Canedo），她是2個孩子的母親，兩人就在醫院裡相識相戀。

湯瑪斯受訪表示，過去幾年自己身心狀態低落，「我多年來一直感到被忽視、很悲傷，但現在我重新享受生活了。」他也說：「經歷這麼多艱難時刻，我真的很幸運，能遇到一個非常特別，把我照顧得這麼好的人。」如今在生命低谷中重新找到陪伴與溫暖，他覺得自己「真的很幸福」。

而卡內多受訪表示，一開始其實有些擔心，「有人告訴我他脾氣不好，我有點緊張」，但實際接觸後對他大為改觀。她說：「我開始照顧他後，發現他是一位十足的紳士，而且親切又幽默。」她也表示，當時並不知道湯瑪斯與梅根及哈利王子的關係。

梅根81歲父親截肢後戀上小35歲護理師！　菲律賓迎第二春：我很幸福

▲湯瑪斯左腿截肢後，與菲律賓護理師里歐卡內多談戀愛，表示自己很幸福。（翻攝X@HouseOfVanity88）

曾感到被忽視又悲傷　81歲重拾幸福太戲劇
湯瑪斯也回顧健康狀況，透露自己2022年曾中風，之後身體狀況不好，所以他打算到世界的另一端，一個人們比較友善的地方生活。他說：「菲律賓的生活步調比較溫和，我從沒想到會遇見里歐，人生會以這麼美好的方式改變。」

事實上，梅根去年得知父親截肢後，曾主動聯繫關心。她的發言人表示，她在得知消息當天，就嘗試與父親聯絡。不過當時《星期日郵報》報導，湯瑪斯否認收到女兒的慰問，隨後梅根再證實，她寫的一封信已安全送達父親手中。

至於梅根與父親如何決裂？要回溯到2018年她與哈利結婚前夕，當時湯瑪斯因與小報狗仔合作拍攝「在網咖看女兒婚禮資訊」的擺拍照片，引發爭議，隨後又因心臟病無法出席婚禮，自此以後父女倆幾乎斷聯。

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