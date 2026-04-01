快訊／王子捲閃兵案一大早遭拘捕！　雙手上銬抵警局畫面曝光

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

藝人王大陸2025年2月初爆出找「閃兵集團」協助偽造體位逃兵，檢警於同年5月、10月展開第二波、第三波搜索行動，共18名藝人遭帶回，包括棒棒堂威廉、小杰（廖允杰）都在名單中。檢警1日清晨展開第四波搜索行動，將日前才因與粿粿爆出不倫戀的王子（邱勝翊）帶回，棒棒堂閃兵再添1人。

▲王子涉閃兵案遭逮，雙手上銬畫面曝光。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝，下同）

六棒敖犬、王子、小杰、威廉、阿緯、小煜2025年10月才憑藉《來吧！哪裡怕》拿下金鐘獎「實境節目主持人獎」，但因威廉、小杰等人先後因閃兵案被逮後，加上王子成為粿粿與范姜彥豐間的小王一事，整個團體蒙上一層陰霾。

面對成員閃兵問題，威廉在慶功宴上承認「棒棒堂6人都沒有當兵」，阿緯則強調，「大家不要擔心，這件事我們百分之百合情合理，我們已經沒有兵役問題了。就等威廉的官司到了，會給大家一個答案。事情已經發生了，我們就是勇往直前。」孰料，慶功宴才過了3天，小杰就被抓了。

而當時王子也在慶功宴上回應自己的兵役問題，坦承確實沒有服兵役，解釋「因為我有家族遺傳病史」，沒想到如今王子卻在第四波搜索名單中，同樣捲入閃兵案遭逮，稍早檢警在他與弟弟位於南港的租屋處將人帶回，只見王子雙手遭上銬、覆蓋衣物，頭戴鴨舌帽、臉掛口罩現身。