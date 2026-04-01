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白宮：川普2日上午將就伊朗局勢發表全國談話

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）31日在社群平台X預告，美國總統川普將於美東時間1日晚間9時發表全國談話（台灣時間2日上午9時），就伊朗局勢提出最新說明。在戰事進入關鍵階段之際，外界高度關注川普是否將釋出結束戰爭或政策轉向的訊號。

川普：美國已達成核心目標

川普稍早在白宮橢圓辦公室表示，美國預計將在「2到3周內」結束對伊朗的軍事行動。他強調，美方已達成核心目標，即阻止伊朗發展核武，「我只有一個目標，他們不能擁有核武，而這個目標已經達成，他們不會擁有核武。」

他指出，美軍目前正進行最後階段作戰，「大約2周內或再多幾天就能完成」，並稱希望「把他們擁有的一切都徹底摧毀」。同時他也表示，若談判順利，戰爭可能提前結束，並稱伊朗方面「比我更想達成協議」，對外交前景展現一定程度的樂觀。

川普進一步宣稱，美國在戰場上「完全不受制約」，並形容伊朗「幾乎已被炸得一乾二淨」。他表示，伊朗已喪失防空能力，甚至無法有效反擊，「他們沒有在反擊，甚至連對我們開火都沒有」，並將原因歸咎於其軍備「已被徹底摧毀」。

川普還強調，伊朗已不再具備有效的海軍與整體軍事力量，直言「他們正在輸」，且「自己也承認在輸」，甚至「正在乞求達成協議」。此外，他提到目前面對的是「一群非常不同的人，他們理性得多」，暗示伊朗內部可能出現變化。

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