川普謊稱美伊戰爭將結束？　美脫衣舞孃疑意外曝：擴大部署





記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗戰事持續超過1個月，美國總統川普雖多次表示戰爭「很快就會結束」，但實際情況仍充滿不確定性。，一名在美軍基地附近工作的脫衣舞孃意外從另一個角度觀察到軍事動員跡象，指周末許多軍人上門花大錢，這現象不尋常。

美軍持續增兵 地面部隊人數增

美軍目前已派遣2支海軍陸戰隊遠征支隊與第82空降師進駐中東，第一線精銳兵力規模約1萬人，顯示戰事不僅未見降溫，反而可能進一步擴大。外界普遍認為，美方仍在為潛在升級行動預作準備。

軍人周末找脫衣舞孃 把錢花光光

名為達姿（Charm Daze）的脫衣舞孃於29日發布影片，分享她在工作場合的觀察。她表示，周末有大量年輕軍人湧入消費，出手相當大方，「他們花光了所有的錢，看起來非常沮喪。」

▲美國脫衣舞孃疑意外暴露美軍動態。（圖／翻攝Instagram）



軍人疑透露：下周就要部署了

達姿進一步透露，在與這些軍人互動時，雖然對方口頭上說是來放鬆娛樂，但整體氣氛顯得異常低落，甚至有人坦言「下周就要部署了」。她形容自己是以「像姐姐一樣的心情」看待這些年輕士兵，對他們即將前往戰區的處境感到不捨。

據了解，達姿工作的地點位於美國聖地牙哥，當地設有大型美軍基地與軍港，長期為軍事重鎮之一。她的觀察也被部分網友解讀為，美軍可能正在進行新一波部署準備。

相關影片曝光後，在美國社群平台引發兩極反應。一部分網友對這些年輕軍人表達同情，認為他們面臨即將上戰場的壓力；也有人提醒，不要隨便跟成人娛樂工作者說軍事動態，因為很可能馬上就被人拍成影片上傳。