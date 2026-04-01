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社會 社會焦點 保障人權

檢察官答辯一句話完封柯文哲！　影片瘋傳被讚「真正法律人」

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，遭判刑17年、褫奪公權6年。台北地院昨（3/31）公開庭審影片，期間檢察官廖彥鈞一席答辯，讓綠營粉專Mr.柯學先生大讚被圈粉，特別是最後一句：「我們的國家，永遠不要有下一個，比別人更平等的京華城案。」簡直一句完封柯文哲。

被柯文哲罵邪惡　檢察官正面回應

這個片段是去年12月15日辯論庭擷取的影片，內容是廖彥鈞針對柯文哲言詞進行答辯，談到「柯市長每次開庭就在罵檢察官，我相信也會繼續地罵，那坦白講，這個是被告的答辯權，我們作為檢察官，我們就是尊重，但是有一句話，柯市長所講的一句話，我真的是無法接受，他說檢察官是邪惡的。」

▲▼柯文哲京華城案法庭辯論公播上線，檢察官廖彥鈞：「別妖魔化彼此」網讚爆。（圖／台北地院）

▲廖彥鈞表示，他無法認同，柯文哲說檢察官是邪惡的。（圖／台北地院）

廖彥鈞表示，他自認是一名認真的檢察官，對這份工作有自己的理想，也真的相信這份工作，可以幫社會帶來一些利益，「我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，我在工作崗位上面努力，把我的工作做好，這就是我們的職責。」

廖彥鈞說，法庭當中所有人都是在做好自己的工作，刑事程序需要審、檢、辯三方共同協力完成，缺一不可，檢辯之間會有攻防、會有立場，但不該互相妖魔化彼此，視彼此為洪水猛獸，「我們是很單純的覺得，政治歸政治，法律歸法律，對於政治攻防，我們不去回應它，我們從頭到尾做的就是法律攻防。」

針對柯文哲說10年後再回過頭來檢視這個案件，廖彥鈞也在最後回應，「我們擔心的不是10年、20年後的事情，而是擔心此時此刻，從今往後，我們的國家永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案。」

▲▼檢察官答辯一句話完封柯文哲！　影片瘋傳被讚「真正法律人」。（圖／翻攝 YT／臺北地院刑事科）

▲廖彥鈞表示，我們的國家永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案。（圖／台北地院）

Mr.柯學先生被圈粉讚「真正的法律人」

綠營粉專「Mr.柯學先生」截錄這段影片，大讚檢察官廖彥鈞這一番話感動人心，讓他秒被圈粉，尤其「答辯終結最後那一句話根本帥慘！這才是真正的法律人好嗎！」直接用一句話完封柯文哲。

「Mr.柯學先生」表示，檢察官直接用一句話完封柯文哲，最後又補上一句「柯文哲沈慶京涉犯圖利罪事證明確！請依法判決！」讓他聽到這句不知為何起雞皮疙瘩。

許多網友看完也紛紛留言，「突然覺得，我繳稅值得了」、「台灣就是要需要更多這種正氣澟然的人」、「這樣的檢察官說是執政黨的打手？誰信」、「原本想要靠直播讓小草的壓力給到檢察官跟法官，沒想到卻讓檢察官圈粉」、「法律之前人人平等，終於看到不畏強權的法律了」、「帥爆了...這個檢察官我喜歡！」

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