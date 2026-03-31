　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲日本2名老師在學校內激戰，被另一名老師發現。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本神戶市教育委員會30日宣布對2名老師處以「停職6個月」的懲戒處分。兩人共同任職於須磨區一所市立小學，但卻多次將校園當作「免錢摩鐵」，在教室、走廊甚至男子更衣室內發生性行為。兩人在長達半年的時間內在校內激戰十多次，直到近日才被巡邏的另一名老師當場撞見「衣衫不整」的尷尬瞬間，整起校園活春宮才徹底曝光。

根據《朝日新聞》報導，神戶市教育委員會表示，這對涉事的男女老師分別為34歲的男教師與24歲的女教師，兩人自2025年8月至2026年3月上旬，多次在校內發生性行為。

另一名老師3月某日傍晚在校內巡邏，經過一間被當作儲藏室使用的「置物間」時，發現室內傳出不尋常的聲響，隨即推門進入查看，沒想到就這樣撞見男老師與一名「衣服明顯凌亂」的女老師正要從屋內走出。面對該名老師的當面質問，兩人才坦承剛剛確實在室內發生了不當行為，整起事件也因此曝了光。

市教委深入調查後發現，這兩名老師在校內的教室、走廊、男子更衣室以及儲藏室等多處地點，前後發生高達十幾次的性行為。兩人事後面對調查時，竟異口同聲地辯稱是因為「當時無法控制衝動」、「自制力失控」。

神戶市教委30日正式宣布對兩名教師處以「停職6個月」的懲戒處分。此外，該校57歲的校長也因管理監督不周，同樣在30日被處以「戒告」處分。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激
遭李榮浩開罵！單依純宣布演唱會「全額免費退票」　二度道歉急止

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國旅遊注意！新規上路：禁止賣酒給「喝醉的人」　3檢測法曝

油價漲瘋！全球慘賠1110億美元　環團控「石油3巨頭」大賺暴利

嚇阻中國、北韓！日本今首度部署「長射程飛彈」　可反擊敵軍基地

黎巴嫩南部遭襲！印尼維和士兵「1天3死」　外長怒喊：無法接受

男友突然失聯　女闖進男友新家找人「冰櫃發現23歲冰凍女屍」

丈夫逼賣淫！她染毒癮「慘遭120男蹂躪」　出賣肉體換毒品

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

被AI誤認銀行詐欺犯　50歲嬤坐家中突被法警逮捕「關押5個月」

挺川繼續打！傳波斯灣盟友籲「打趴伊朗才罷手」　這2國最強硬

哈米尼死後「國際通緝犯」接掌革命衛隊！　曾血腥鎮壓頭巾革命

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

泰國旅遊注意！新規上路：禁止賣酒給「喝醉的人」　3檢測法曝

油價漲瘋！全球慘賠1110億美元　環團控「石油3巨頭」大賺暴利

嚇阻中國、北韓！日本今首度部署「長射程飛彈」　可反擊敵軍基地

黎巴嫩南部遭襲！印尼維和士兵「1天3死」　外長怒喊：無法接受

男友突然失聯　女闖進男友新家找人「冰櫃發現23歲冰凍女屍」

丈夫逼賣淫！她染毒癮「慘遭120男蹂躪」　出賣肉體換毒品

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

被AI誤認銀行詐欺犯　50歲嬤坐家中突被法警逮捕「關押5個月」

挺川繼續打！傳波斯灣盟友籲「打趴伊朗才罷手」　這2國最強硬

哈米尼死後「國際通緝犯」接掌革命衛隊！　曾血腥鎮壓頭巾革命

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

快訊／今年流感疫苗買705萬劑「首納加強型」　金額數量雙創新高

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

三碗499元限時搶客　波奇碗品牌攻健康餐新市場

圍棋界狂人砸1.1億　無貸款掃進信義區百坪空間

吳宗憲自嘲「演唱會變告別式」　玩地獄哏：唱完黃明志就被抓了

國際熱門新聞

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

川普考慮放棄「重啟荷莫茲」！只想撤兵

伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告：很快會做出回應

波灣國家籲川普　打趴伊朗才罷手

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球

貝森特：美國終將控制荷莫茲海峽

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

川普再嗆伊朗！那指跌153點　台積電ADR重挫逾3％

伊朗海軍司令亡　最高領袖「打破沉默」致哀

伊朗批談判沒邏輯　油價恐破200元

美防長開戰前「急買國防ETF」遭攔截

川普再警告伊朗　炸光全部能源設施

更多熱門

相關新聞

中國制裁親台議員　駐日代表：台灣深表感謝

中國制裁親台議員　駐日代表：台灣深表感謝

中國外交部昨（30）日宣布，針對日本自民黨親台派大老、跨黨派議員組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司實施制裁。內容包含凍結在華資產、禁止進入中國境內（含港澳）等。對此，日本政府隨即表達強烈不滿，要求中方立即撤回；我國駐日代表李逸洋也對此發聲力挺，直言中方的行為荒謬至極。

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！

日消防員下海當「風俗店小弟」！爽賺58萬

日消防員下海當「風俗店小弟」！爽賺58萬

大阪爆山火！70多歲阿公「亂丟菸蒂」

大阪爆山火！70多歲阿公「亂丟菸蒂」

寶可夢兇手「2度埋伏」踩點！細節再曝光

寶可夢兇手「2度埋伏」踩點！細節再曝光

關鍵字：

日韓要聞神戶教師停職校園性行為教育委員會校長處分

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面