小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

▲日本2名老師在學校內激戰，被另一名老師發現。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神戶市教育委員會30日宣布對2名老師處以「停職6個月」的懲戒處分。兩人共同任職於須磨區一所市立小學，但卻多次將校園當作「免錢摩鐵」，在教室、走廊甚至男子更衣室內發生性行為。兩人在長達半年的時間內在校內激戰十多次，直到近日才被巡邏的另一名老師當場撞見「衣衫不整」的尷尬瞬間，整起校園活春宮才徹底曝光。

根據《朝日新聞》報導，神戶市教育委員會表示，這對涉事的男女老師分別為34歲的男教師與24歲的女教師，兩人自2025年8月至2026年3月上旬，多次在校內發生性行為。

另一名老師3月某日傍晚在校內巡邏，經過一間被當作儲藏室使用的「置物間」時，發現室內傳出不尋常的聲響，隨即推門進入查看，沒想到就這樣撞見男老師與一名「衣服明顯凌亂」的女老師正要從屋內走出。面對該名老師的當面質問，兩人才坦承剛剛確實在室內發生了不當行為，整起事件也因此曝了光。

市教委深入調查後發現，這兩名老師在校內的教室、走廊、男子更衣室以及儲藏室等多處地點，前後發生高達十幾次的性行為。兩人事後面對調查時，竟異口同聲地辯稱是因為「當時無法控制衝動」、「自制力失控」。

神戶市教委30日正式宣布對兩名教師處以「停職6個月」的懲戒處分。此外，該校57歲的校長也因管理監督不周，同樣在30日被處以「戒告」處分。