川普耐心耗盡！　估2至3周內結束對伊戰爭：荷莫茲海峽不關我事

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對伊朗戰事的耐心逐漸消退，隨著衝突進入第5周，他對戰局未如預期快速收斂感到不滿，並開始釋出可能加速撤出戰場的訊號。他更表示，荷莫茲海峽發生的事，美國將不會介入。

川普想盡快結束戰爭

綜合外電報導，川普近期無論公開發言或私下態度，都透露出對戰爭拖長的不耐。他認為，美軍已對伊朗軍事與核設施造成重大打擊，在達成主要目標後，沒有必要無限期延長軍事行動，因而傾向在數周內結束戰事。

川普還說，雖然政權更替不是他原本的目標，但美國已在伊朗實現政權更替，而川普真正的目標是伊朗不能擁有核武，「這個目標已經達成」。他說美方正在完成最後工作，「我認為大約2周，或再多幾天，就能完成這項任務。我們希望把他們擁有的一切都徹底摧毀。」

同時，川普也暗示，即使未能與伊朗達成正式協議，美國仍可能選擇撤軍，並將荷莫茲海峽等後續安全問題交由其他國家處理。

戰事未如川普預期迅速結束

川普原先預期伊朗在強大軍事壓力下會迅速讓步，甚至可能出現內部動盪，但實際情況並未如預期發展。伊朗政權仍維持運作，戰事對能源市場與全球經濟的衝擊反而持續擴大，使美方壓力升高。

此外，美國與盟友之間的立場分歧也讓局勢更為複雜。部分盟國對軍事行動支持有限，加上油價波動與經濟影響，使白宮在軍事升級與外交收場之間面臨兩難。