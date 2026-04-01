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伊朗點名炸18家美企！　白宮：美軍已準備好反制任何攻擊

▲輝達是遭伊朗點名18家美企其中之一。（圖／路透）

▲輝達是遭伊朗點名18家美企其中之一。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

白宮31日表示，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）揚言攻擊中東地區美國企業的威脅，美軍已做好全面準備，將反制任何來自德黑蘭的攻擊行動。

伊朗彈道飛彈、無人機攻擊銳減90％

路透社報導，一名匿名白宮官員指出，「美軍過去和現在都已準備好遏止伊朗的任何攻擊」，並強調伊朗的軍事能力已明顯受挫。他表示，「這個恐怖政權的彈道飛彈和無人機攻擊已銳減90%，就是證明。」

伊朗革命衛隊稍早發布聲明，直接點名多家跨國企業，警告將對其在中東的據點採取行動。聲明指出，「從德黑蘭時間4月1日星期三晚間8時起，這些公司應該預料到，只要伊朗境內每發生一起暗殺事件，他們的相關部門將遭摧毀。」

伊朗點名美18家企業

該聲明列出18家企業，指控其涉及伊朗官員遭暗殺事件，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、臉書母公司Meta（Meta Platforms）、谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）、帕蘭泰爾（Palantir）、思科（Cisco）、惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan Chase）、奇異（GE）、Spire Solution、G42及波音（Boeing）。

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