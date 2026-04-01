一家四口出國「只用3行李條」　機場急廣播找人原因曝

▲搭機出國行李箱。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇家宏分享，和家人要搭飛機出國，在託運行李時，少用「一條行李條」，結果被機場二度廣播找人，最後歸還沒用到的行李條。對此，有內行解釋，電腦顯示少一個行李箱，航空公司一定會緊張，因飛機無法起飛。桃園機場也提醒旅客自助報到步驟。

行李條控管飛安關鍵

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蘇家宏拍片表示，他和家人到機場採「自助報到」，弄完護照就問有幾件行李，「我們一家四口其實只有三個行李，但是有4個行李條」，把三個行李條綁在行李上，而他自己的行李條沒用掉，就夾起來，想說應該沒關係吧。

蘇家宏指出，託運完行李，進來候機室等，結果他的名字被廣播兩次，但自己當下都沒聽到，原來是剩下的一條行李條沒有綁，還好有還給航空公司人員。

▼搭機出國行李箱。（示意圖／記者蔡玟君攝）



蘇家宏說，「就是一個小小行李條，我們覺得沒什麼，卻控管了飛安的一個關鍵。每次旅行都有些小小插曲，但下次應該不會犯這個烏龍。」

對此，有內行網友解釋，「4個行李條代表有4個行李，實際只有3個行李箱，電腦顯示少了一個行李箱，航空公司一定會緊張，因為飛機無法起飛。」

自助報到SOP

桃園機場提醒旅客自助報到的步驟：

1、擺放行李

2、確認行李安全宣告

3、掃描登機證

4、確認航班資訊

5、貼上行李條

6、等待閘門關閉

7、領取行李收據

8、確認行李通過檢查

▲▼自助報到步驟。（圖／翻攝桃園機場網站）