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社會 社會焦點 保障人權

「遮陽帽阿嬤」紅燈鬼切2車道左轉...公車貼身開過　驚險畫面曝

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，14日上午10時2分許，台南新營中正路左轉三民路口，一名超狂遮陽帽阿嬤閃電鬼切，一輛左轉的新營客運司機，剛好從她身旁駛過，所有人都被嚇出一身冷汗。台南市警新營分局指出，自行車女騎士任意切換車道行為，已違反道路交通管理處罰條例。

▲有網友在網路社群PO文指出，14日上午台南新營中正路左轉三民路口，有位超狂遮陽帽阿嬷閃電鬼切，一下突然消失在畫面，還以為發生憾事。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲有網友在網路社群PO文指出，14日上午台南新營中正路左轉三民路口，有位超狂遮陽帽阿嬷閃電鬼切，一下突然消失在畫面，還以為發生憾事。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網友PO出的影片畫面中，1名騎自行車的女騎士，在路口突然快速左切斜穿到對向路口，此時1部客運隨即自後駛至，只見畫面的女騎士身影消失1．2秒，隨後出現在對向路口，畫面可說十分驚險，難怪網友直言：「新營客運司機應該被嚇到了」。

▲台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關影片中女性自行車騎士任意切換車道行為，已經違反道路交通管理處罰條例。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關影片中女性自行車騎士任意切換車道行為，已經違反道路交通管理處罰條例。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關影片中女性自行車騎士任意切換車道行為，已經違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款規定。新營分局呼籲機、慢車駕駛人行經路口時，應遵守交通規定，依兩段式左轉，勿任意違規切換車道，並遵守停、讓規定，注意行車安全。

據了解，自行車沒有車號，事後要查明駕駛人告發並非易事，只是當事人違規左切行為極有可能被後車撞擊釀成憾事，這對肇事雙方均非好事，民眾還是依規定二段式左轉以維自身安全為要。

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