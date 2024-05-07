特技飛行「表演完喪命」　禿鷹撞破駕駛艙！42歲冠軍慘遇鳥擊死劫

▲西班牙特技飛行員馬蘇雷爾（Olivier Masurel）因鳥擊事故墜機死亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

西班牙一場飛行秀的42歲冠軍特技飛行員馬蘇雷爾（Olivier Masurel）5日在一場驚悚的空中鳥擊事故中不幸喪生。據外媒報導，一隻禿鷹撞破飛機的擋風玻璃後，衝入駕駛艙，導致了飛機墜落意外並且起火燒毀。馬蘇雷爾是機上唯一的乘客，事發後各界紛紛為他哀悼。

根據太陽報報導，這起事故發生在5日，馬蘇雷爾剛在西班牙東南部莫夕亞（Murcia）地區參加完聖哈維爾航空秀（Festival Aereo San Javier）後，開著飛機返回馬德里的途中，有一隻禿鷹意外撞進了他的駕駛艙，導致墜機。飛機撞地起火後，消防員趕到雷阿爾城（Ciudad Real）附近現場，只見機體已經被燒得焦黑。

▲馬蘇雷爾被禿鷹撞進駕駛艙後不幸墜機。（圖／翻攝自X、IG）

42歲的馬蘇雷爾擁有西班牙和法國的雙重國籍，於2023年7月贏得西班牙無限特技飛行冠軍（Spanish Unlimited Aerobatic Flight Champion），並代表西班牙參加了2022年8月在波蘭舉行的第31屆FAI世界特技飛行錦標賽。他被譽為「大膽」和「備受追捧」的特技飛行員，有能力「挑戰重力的極限」。

對於這位才華橫溢的特技飛行員，人們紛紛表達了哀悼之情。聖哈維爾航空秀也發表聲明稱，對事故消息感到心碎，並與死者親友一同哀悼他的逝世，「飛行一直是馬蘇雷爾的熱情所在，這次致命事故奪走了他的生命。親愛的馬蘇雷爾，願你在天堂飛翔。」