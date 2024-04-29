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起飛7分鐘就到了！日本最短航線將停飛　「改繞700公里」居民擔憂

▲▼沖繩本島，北大東島、南大東島。（圖／翻攝Google Maps）

▲沖繩縣北大東島與南大東島之間的「最短航線」將停飛。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

日本沖繩縣兩座離島之間有一個航班，單趟飛行時間僅約7分鐘20秒，被稱為「日本最短航線」，如今卻將在7月底停止營運，8月之後若要搭機往返兩島，必須繞道700多公里，也讓居民擔心，恐怕對旅遊業造成影響。

《產經新聞》等外媒報導，在沖繩本島以東360公里左右，南大東島與北大東島直線距離僅約13公里，不過皆是由斷崖絕壁組成的島嶼，船隻難以靠岸，因此飛機運輸成為當地島民的重要交通工具。

琉球空中通勤 （琉球エアーコミューター）指出，該航班自1997年10月開通，以沖繩本島那霸機場為基地，飛往北大東島與南大東島，再返回那霸機場，形成「三角航線」。每天只有一個單程航班，每周有數天是順向，另外幾天則是逆向。

儘管如此，該航線的使用率極高，即使在新冠疫情期間，依然經常一位難求，堪稱離島的生命線。不過，「三角航線」將從今年8月1日起取消，未來兩島之間無法直飛，而是分別飛往那霸機場，藉此增加搭載乘客數量，從兩島前往沖繩本島的乘客也不需要轉機。

不過，這也導致兩島之間的通行更不方便。北大東村相關負責人表示，「以往觀光客會前往2島遊玩，但現在改成直飛，很難一次遊覽2島，我認為觀光客人數會因此減少。」

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