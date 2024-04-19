研究：中國近半數城市下沉中　2.7億人受影響

▲圖為中國大陸上海。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據《科學》期刊（Science）19日一份衛星雷達觀測研究，中國大陸接近半數城市正發生「中度至重度」的下沉，45%城市每年下沉3公釐多、16%城市每年下沉超過10公釐，背後原因不單是超抽地下水，還有城市建築重量不斷增加的狀況，讓中國沿海地區更容易遭受洪患與海平面上升的威脅，高達2.7億人生活在正在下沉的土地上。

路透、CNN報導，中國大陸過度取用地下水是造成地面下沉的主要原因之一，超抽地下水會使得地下水位下降，進而導致上方土地下沉，且這情況還因為氣候變遷變得更加嚴重，另外城市建築的重量也在不斷增加中，沉積物的重量加上建築物的重量經年累月會把土壤壓得越來越緊密，導致土地下沉。

依據數據，中國大陸都市人口約9億，在這之中約有29%都市人口住在下沉土地上，換算下來約2.7億人，住在每年下沉超過10公釐地方的人數約6700萬人。

不只如此，地面下沉帶來的影響通常在沿海地區更加嚴重，因為同時面臨著海平面上升的問題，面臨破壞性洪患的風險。研究指出，由於地面下沉及海平面上升，中國大陸約四分之一的沿海地區將低於海平面，天津、上海、廣州周邊地區都有這兩大問題。

中國華南師範大學教授敖祖銳（Ao Zurui）的研究團隊表示，即便是一小部分的土地下沉，也可能對城市生活構成巨大威脅。地面下沉至今造成中國每年超過75億人民幣（約新台幣336.8億元）損失，在下個世紀，近四分之一的沿海土地可能就會低於海平面，使得上億人口面臨更大的洪水風險。

天津就是受災最嚴重的城市之一，去年6月，天津地面裂開出現大面積沉降，導致3000名居民被疏散，調查人員把問題歸咎於水資源枯竭與地熱井建設；老煤區也因為過度開採出現類似情況，迫使有關當局向礦井注入混凝土進行加固。

中國大陸政府正透過多種方法解決地面下沉問題，包括實施嚴格法律控制地下水超取、把南方長江的水運至北方水資源短缺地點使用。

不過地面下沉的問題不僅限於中國大陸，包括美國紐約等數十個沿海城市正在下沉，荷蘭已有25%土地降至水平面以下，墨西哥首都墨西哥城土地正以每年50公釐的速度下沉中。另據今年2月的另一份研究，全球約有630萬平方公里的土地面臨下陷風險，印尼首都雅加達大部分地區如今已低於海平面，是受災最嚴重的國家之一。