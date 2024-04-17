洗衣機5大錯誤使用習慣！　專家曝：衣服恐越洗越髒

▲專家指出，民眾在使用洗衣機清洗衣物時，常有5個錯誤的操作。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國洗衣專家指出，許多人在使用洗衣機時有5個常見的誤解，這些習慣可能導致衣物越洗越髒。包括過量使用清潔劑、只使用一種清洗模式、未清空口袋、一次洗過多衣物和忽視洗衣機故障警告等。

據英國《每日郵報》報導，Laundryheap洗衣服務公司執行長狄米特羅夫（Deyan Dimitrov）指出，民眾在使用洗衣機清洗衣物時，常有5個錯誤的操作。

首先，許多人誤以為使用更多的洗衣精可以讓衣物更乾淨，但過量的清潔劑可能會衣物上留下痕跡，反而吸引更多汙垢。因此，狄米特羅夫建議，洗衣精只需使用建議用量的四分之三即可。

其次，民眾經常都使用同一種洗衣模式，這也是一種誤解。他說，洗機有各種溫度設定，如毛巾和床單應使用較高溫度，而棉和羊毛則需用低溫洗。他強調，應使用不同的清洗模式和溫度，以避免衣物縮水或褪色。

此外，許多人在將衣物放入洗衣機前未將口袋清空，這可能導致衣物上黏有衛生紙碎片，甚至可能導致洗衣機排水管堵塞。狄米特羅夫提醒，鑰匙和硬幣等物品可能會損壞洗衣機，因此必須在洗衣前確保口袋內無雜物。

狄米特羅夫也指出，許多人希望一次洗完所有衣物以節省時間，但這樣做實際上會降低清洗效果，並可能損壞衣物。

還有許多人會忽視洗衣機發出的故障警告，只有在洗衣機不能使用時才會更換。他建議當洗衣機開始出現異常聲音或異味時，就該考慮維修或更換，以確保衣物能夠正確清洗。