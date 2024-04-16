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胃壁50多處有癌細胞！男檢查才知是遺傳　「切除整顆胃」救回一命

腹痛。（圖／達志／示意圖）

▲男子罹患罕見胃癌，胃壁50多處有癌細胞。（圖，非文中當事人／達志示意圖）

記者張寧倢／編譯

英國南約克郡巴恩斯利（Barnsley）一名39歲男子7年前被醫生警告他宛如「行走的癌症定時炸彈」，因為他的胃裡已經有50多個地方出現癌細胞，如果不將整個胃部切除，很有可能2年多後就會死於胃癌。男子的家族中已有3人因這種遺傳性的癌症離世，他呼籲大眾應該提高對癌症家族病史的警覺，盡早就醫檢查。

根據鏡報報導，亞當（Adam Shaw）2017年時被醫生告知患有遺傳性瀰漫型胃癌（Hereditary Diffuse Gastric Cancer, HDGC），而且這種高風險的基因異常已經遺傳到他家族中的許多親戚，甚至會代代相傳。他的父親一共有11名兄弟姐妹，父親已經驗出這種導致癌症的基因異常，他的1名姑姑和2名叔叔都因為同樣的罕見胃癌去世。

亞當做檢查時才33歲，原本以為不會有事，結果「幾周後，他們告訴我，我的胃壁已有52個區域出現印戒細胞癌（signet cell carcinoma），而我對此一無所知」。印戒細胞癌是一種擴散迅速和高度侵略性的癌症。

醫生建議將整個胃部切除，否則只要再過2、3年就會因癌症死亡。醫生還告訴他，「你簡直就是一顆定時炸彈」。最終亞當不得不接受這項重大手術，術後他的食道直通腸道，除了不再感到飢餓，還出現多處疝氣和腸扭結，因此還多動了幾次刀，體重也下降許多。

但他仍然不後悔進行切胃手術，因為如果他不知道親戚的病情，沒有動手術，那他現在很可能已經不在人世。他呼籲大眾提高警覺心，「如果你有這些癌症的家族史，我認為人們應該意識到這一點並接受檢查。我有一個八歲的孩子，他們告訴我不要再生孩子，以防疾病遺傳下去。」

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