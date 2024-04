胃壁50多處有癌細胞！男檢查才知是遺傳　「切除整顆胃」救回一命

▲男子罹患罕見胃癌,胃壁50多處有癌細胞。(圖,非文中當事人/達志示意圖)

記者張寧倢/編譯

英國南約克郡巴恩斯利(Barnsley)一名39歲男子7年前被醫生警告他宛如「行走的癌症定時炸彈」,因為他的胃裡已經有50多個地方出現癌細胞,如果不將整個胃部切除,很有可能2年多後就會死於胃癌。男子的家族中已有3人因這種遺傳性的癌症離世,他呼籲大眾應該提高對癌症家族病史的警覺,盡早就醫檢查。

根據鏡報報導,亞當(Adam Shaw)2017年時被醫生告知患有遺傳性瀰漫型胃癌(Hereditary Diffuse Gastric Cancer, HDGC),而且這種高風險的基因異常已經遺傳到他家族中的許多親戚,甚至會代代相傳。他的父親一共有11名兄弟姐妹,父親已經驗出這種導致癌症的基因異常,他的1名姑姑和2名叔叔都因為同樣的罕見胃癌去世。

亞當做檢查時才33歲,原本以為不會有事,結果「幾周後,他們告訴我,我的胃壁已有52個區域出現印戒細胞癌(signet cell carcinoma),而我對此一無所知」。印戒細胞癌是一種擴散迅速和高度侵略性的癌症。

醫生建議將整個胃部切除,否則只要再過2、3年就會因癌症死亡。醫生還告訴他,「你簡直就是一顆定時炸彈」。最終亞當不得不接受這項重大手術,術後他的食道直通腸道,除了不再感到飢餓,還出現多處疝氣和腸扭結,因此還多動了幾次刀,體重也下降許多。

但他仍然不後悔進行切胃手術,因為如果他不知道親戚的病情,沒有動手術,那他現在很可能已經不在人世。他呼籲大眾提高警覺心,「如果你有這些癌症的家族史,我認為人們應該意識到這一點並接受檢查。我有一個八歲的孩子,他們告訴我不要再生孩子,以防疾病遺傳下去。」

A Barnsley man was told his stomach was a “ticking time bomb”, and he would be dead within three years if he did not have it removedhttps://t.co/EMBJBj7H6k pic.twitter.com/dE12Qqew63