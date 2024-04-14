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巴西漁民見「幽靈船」載20具屍體嚇爆！　遺骸已經腐爛

▲▼漁船。（圖／CFP）

▲巴西海域有小船驚傳載有大量屍體。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西當地媒體消息指出，漁民在東北部海岸附近發現了一艘漂流小船，上頭竟載滿20具腐爛的屍體。巴西當局根據消息展開調查，警方證實有此事件，但並未確認遇難者人數，檢察總長辦公室則宣布將同時進行刑事與民事調查。

根據路透社與美聯社報導，距離巴西東北部帕拉州首府貝倫（Belem）約300公里遠的偏避海岸，有漁民發現漂流船隻，一些影片已經流傳到網路社交媒體上。

帕拉州地方媒體報導指出，船上可能有多達20具屍體，疑似是海地移民。目前巴西聯邦警察已經確認有此事件，但遇難者的確切人數、國籍和死因尚不清楚。

巴西檢察總長辦公室宣布，已經派遣一個法醫團隊前往當地，以利確定屍體和船的來源，並且同時展開刑事和民事調查。巴西警方也稱，「調查的主要目標之一是利用災難受害者識別（DVI）程序，找出船上的人是誰。」

報導補充，這並非單一一起事件，先前也曾在大西洋西部發現過載有屍體的船隻。巴西和東加勒比海岸國家2021年有至少7艘滿載屍體的船隻擱淺。據調查，其中一些船上載著準備前往西班牙加納利群島（Canary Islands）的非洲移民，但未能到達目的地，並在大西洋漂流了數周。

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