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39歲男性侵15歲姪女　女友「砍斷他陰莖」私刑報復！沖入馬桶丟掉

▲▼巴西34歲加油站女員工黛安（Daiane dos Santos）持剃刀切斷和39歲男友吉伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）的陰莖。（圖／翻攝自X、巴西媒體）

▲巴西女子以剃刀切斷男友的陰莖。（圖／翻攝自X、巴西媒體，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一名女子34歲女子去年底得知論及婚嫁的39歲男友，曾在她生日當天與她年僅15歲的姪女發生性關係，氣得她拿刀切斷男友的生殖器並沖進馬桶，阻止對方接回陰莖。時隔約4個月，受傷男子預計將植入陰莖假體，而且還打算與獄中女友復合，並且幫她支付高達新台幣25萬元的訴訟費用。

根據巴西環球報、都會報報導，聖保羅州34歲加油站女員工黛安（Daiane dos Santos）原本打算在2024年初和39歲男友吉伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）結婚，卻在2023年底得知對方出軌，對象甚至是她家族中未成年的15歲姪女，兩人還發生非法性行為。

▲▼巴西34歲加油站女員工黛安（Daiane dos Santos）持剃刀切斷和39歲男友吉伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）的陰莖。（圖／翻攝自X、巴西媒體）

▲黛安得知吉伯托竟然性侵15歲姪女，氣得切下他的性器。

黛安心中憤恨難平，於是她在12月聖誕節前的某天晚上，穿上性感內衣，關暗燈光，假裝要和吉伯托共度春宵，事實上卻是拿橡皮筋綁住他的陰莖，再用剃刀切斷。

黛安切斷男友陰莖後，還先拍照傳到吉伯托家族的WhatsApp群組上，而她為了不讓吉伯托重新接回生殖器，隨後就將「斷根」沖入馬桶，並將車鑰匙丟到窗外，試圖拖延對方就醫。

▲▼巴西34歲加油站女員工黛安（Daiane dos Santos）持剃刀切斷和39歲男友吉伯托（Gilberto Nogueira de Oliveira）的陰莖。（圖／翻攝自X、巴西媒體）

▲黛安在獄中寫信與吉伯托再次恢復聯繫，並重燃愛火。

黛安在警局坦承犯案並遭到拘留，可能面臨最高50年監禁的謀殺未遂罪，或是最高12年監禁的嚴重人身傷害罪，審判定於4月24日舉行。吉伯托在接受了一系列手術後仍未完全康復，泌尿科醫生將為他安排陰莖假體手術，等傷勢完全痊癒後就可以植入。

起初，吉伯托曾堅決表示永遠不會原諒黛安，然而，近日巴西媒體報導，在黛安被關押在女子監獄約3個月後，這對情侶恢復了書信往來，黛安在信中表達對他的想念與懺悔，吉伯托也回信表示願意與她恢復戀愛關係，想要盡快前往探監，並幫她支付4萬巴西雷亞爾（約新台幣25.5萬元）的訴訟辯護費用。

 

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