空襲加薩害死7人道工作者　以軍認「犯下大錯」：是夜間識別錯誤

▲哈勒維承認，以軍發動襲擊，導致WCK的7名工作人員死亡，是一個「嚴重錯誤」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列4月2日發動襲擊，意外導致美國慈善組織「世界中央廚房」（WCK）7名工作人員死亡。隔日，以色列國防軍總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）首次對此作出回應，承認以軍犯下「嚴重錯誤」。

據《以色列時報》報導，哈勒維指出，以軍已完成對這場襲擊的初步調查，證實這起事故是一個「嚴重錯誤」，「我想明確指出，我們發動襲擊的目的並不是要傷害WCK的援助人員。這是一個錯誤，我們在條件非常複雜的戰爭期間、在夜間做出了一次錯誤識別，這不應該發生。」

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



Watch the full statement by IDF Chief of the… pic.twitter.com/JnvoJOTVg9 — Israel Defense Forces (@IDF) April 2, 2024

哈勒維補充，「我們清楚，WCK是一個慈善組織，它的員工在全球各地，包括以色列，頂著困難條件做善事。以色列國防軍與WCK密切合作，也非常讚賞他們做的事。這次事件是一個嚴重錯誤。以色列正在與哈瑪斯開戰，而不是與加薩人民開戰。」

至於以軍對WCK成員造成的無心傷害，哈勒維也表示，「我們深表歉意。與他們的家人以及整個WCK一樣，我們發自內心地感到悲痛。我們認為繼續提供人道援助非常重要，我們將繼續努力促進這項至關重要的工作，並採取更多措施保護人道主義援助人員。」

他進一步表示，以軍已建立一個新的人道主義指揮中心，以改進協調加薩援助分發工作的方式。哈勒維透露，另有一個「獨立機構」也將「徹底」調查此事，並在未來幾天內提交調查結果。他強調，以軍會吸取教訓，立即執行該獨立調查的結論，並與WCK及其他相關國際組織分享這些結論。