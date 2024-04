空襲加薩害死7人道工作者　以軍認「犯下大錯」：是夜間識別錯誤

▲哈勒維承認,以軍發動襲擊,導致WCK的7名工作人員死亡,是一個「嚴重錯誤」。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

以色列4月2日發動襲擊,意外導致美國慈善組織「世界中央廚房」(WCK)7名工作人員死亡。隔日,以色列國防軍總參謀長哈勒維(Herzi Halevi)首次對此作出回應,承認以軍犯下「嚴重錯誤」。

據《以色列時報》報導,哈勒維指出,以軍已完成對這場襲擊的初步調查,證實這起事故是一個「嚴重錯誤」,「我想明確指出,我們發動襲擊的目的並不是要傷害WCK的援助人員。這是一個錯誤,我們在條件非常複雜的戰爭期間、在夜間做出了一次錯誤識別,這不應該發生。」

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



