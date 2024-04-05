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丹麥差點誤射魚叉飛彈　緊急封閉歐洲最繁忙海上航道

▲▼丹麥海軍尼爾斯•猶爾號巡防艦（Niels Juel frigate）2023年9月加入北約常備海軍部隊。（圖／翻攝自丹麥國防部官網）

▲丹麥海軍尼爾斯•猶爾號巡防艦（Niels Juel frigate）自2023年9月起加入北約常備海軍部隊。（圖／翻攝自丹麥國防部官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

丹麥海軍4日在一場軍演中，因導彈發射器故障無法關閉而發出緊急警告，要求歐洲最繁忙海上航道之一的「大貝爾特海峽」（Great Belt Strait）中斷空域與水域交通。丹麥海事局也警告，因「飛彈碎片掉落風險」，船隻停止通行海峽。航道封閉6小時後已恢復通行。

據德國之聲、BBC等外媒報導，丹麥3月在大貝爾特海峽地區展開一場海軍演習，預定在當地5日結束，然而，尼爾斯•猶爾號巡防艦（Niels Juel frigate）上的一枚魚叉（Harpoon）飛彈發射器4日在測試期間啟動後發生故障，無法關閉。

丹麥軍方表示，「在導彈發射裝置停用之前，導彈有可能會發射並且飛到數公里外。」國防部還稱，魚叉飛彈裝載著150公斤炸藥，但本身並未被武裝，萬一發射墜海也不會引爆。大貝爾特海峽是通往波羅的海的海上通道，對於全球航運至關重要。

丹麥國家海事局下午發布警告，要求所有船舶避開大貝爾特海峽的部分水域，因為有飛彈碎片落下的危險，必要的話落錨停船。警告範圍涵蓋了橫跨海峽的大貝爾特橋（Great Belt Bridge）以南約4公里處，但這座17公里長的大橋交通並未中斷。

據BBC報導，警告發布後約經過6小時，封閉航道已於當晚重新開放。丹麥國防部後續聲明提到，專家們經過多次不同的測試後，已確定助推器解除武裝，不再存在發射飛彈的風險。

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