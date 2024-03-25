英國遭遇網攻！4千萬選民資料被駭　副首相擬公開點名中國涉入

▲英國選舉委員會去年8月遭遇網攻，有傳副首相陶敦明天可能點名中國是幕後黑手。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦24日專電

英國選舉委員會去年8月爆出遭網攻一年多，影響存有4000萬名選民個資的資料庫。多名官方消息來源透露，英國副首相陶敦明天擬在國會公開點名中國是幕後黑手。

此外，陶敦（Oliver Dowden）有可能將順勢宣布制裁在香港和新疆等地違反人權的中國官員。目前英國尚未就香港情勢制裁任何中國或香港官員，針對新疆則曾於2021年宣布制裁4名中國官員。

另一方面，國會安全事務主任佳爾斯（Alison Giles）明天將向4名國會議員簡報中國針對他們的網攻情形。這4名議員為上議院的艾爾頓男爵（Lord Alton），以及下議院的勞頓（Tim Loughton）、麥克唐納（Stewart McDonald）和前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。

他們都是「對中鷹派」色彩鮮明的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。其中，史密斯、勞頓及艾爾頓2021年因被控散播關於新疆人權情勢的「虛假訊息」，遭北京制裁。

史密斯曾在2021年9月接受中央社專訪時提到，根據跨國情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）情資，北京正針對包含他在內的各國IPAC共同主席發動網攻，手法涵蓋盜用身分、入侵電郵系統。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）則說，法國、比利時及其他國家的政府官員曾公開或私下證實北京資助對IPAC成員的網攻。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，政府明天擬公開點名中國對英國國會議員發動網路攻擊，且受害者多達數十人，不僅限於4名IPAC成員。

值得一提的是，就在陶敦擬向國會報告中國網攻的同一天，麥克唐納將在下議院發動「政府的台灣海峽政策」主題辯論。

「泰晤士報」、「金融時報」（Financial Times）、「太陽報」（The Sun）等多家英國媒體引述官方消息人士報導，以陶敦為首的政府官員將在國會公開指控，中國企圖透過網攻等手段，惡意攻擊並干預英國民主政治運作。

英國選舉委員會（Electoral Commission）去年8月坦言，有證據顯示，選委會資訊系統首次遭惡意行為者入侵是2021年8月，但相關情形直到2022年10月才被偵測到，影響所及涵蓋2014至2022年海內外選民名冊、電郵和網路表單系統，內含選民姓名、地址、電話和照片等。

英國「國家網路安全中心」（NCSC）隨即介入調查，當時不少安全事務專家即點名俄羅斯、中國是最有可能的幕後黑手。

根據報導，外交大臣卡麥隆（David Cameron）明天也將臨時與執政黨保守黨黨團「1922委員會」（1922 Committee）會談，向不在政府任官的下議院議員說明，政府擬如何反制中國在網路空間的惡意活動。

美國及其他盟友預計也將發布聲明，支持英國對中方的指控。

22日，來自荷蘭、捷克、斯洛伐克、瑞典、阿爾巴尼亞、科索沃等國國會，以及歐洲議會的IPAC成員曾在英國國會大廈開會，期間觸及「選舉干預」議題，當時領導政府跨部會「捍衛民主特別工作小組」（Defending Democracy Taskforce）、主責國安事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）曾發表意見。