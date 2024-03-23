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莫斯科恐攻143死！普丁震怒「血腥野蠻」　宣布：24日全國哀悼

▲▼ 。（圖／路透）

▲俄羅斯衛星通訊社報導死亡人數上升至143人。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁今天透過電視對全國民眾發表演說，宣稱4名槍手於首都莫斯科近郊一間音樂廳殺害超過100人後，原本試圖逃往烏克蘭，但在越境之前已全數遭到逮捕。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天發布聲明指出：「番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的殘磚破瓦被清理時，恐攻造成的死亡人數上升。搜救行動持續進行中。」

普丁（Vladimir Putin）於電視演說表示，在恐攻事件中射殺民眾的所有4名凶手已被逮捕，根據初步情報，當時他們正想前往烏克蘭，有人要接應他們越過邊境。

莫斯科西北部郊區克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」昨夜遭到武裝分子持槍攻擊，這座音樂廳同時也被縱火。

▲▼ 。（圖／路透）

▲俄羅斯莫斯科克洛克斯市政廳音樂會場，一棟大樓的電子看板上寫著「我們哀悼」，以紀念槍擊事件中的受害者。（圖／路透）

俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）今天稍早表示，襲擊者試圖逃離俄國時，有人要在烏克蘭接應他們。

呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）已經聲稱犯案，但未提供證據。俄羅斯當局目前並未提及這個組織。

普丁還痛批這場襲擊是「野蠻的恐怖行徑」，並矢言會嚴懲所有涉案者。

另外，普丁也宣布俄羅斯全國明天哀悼一天。（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁今天透過電視對全國民眾發表演說，宣稱4名槍手於首都莫斯科近郊一間音樂廳殺害超過100人後，原本試圖逃往烏克蘭，但在越境之前已全數遭到逮捕。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天發布聲明指出：「番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的殘磚破瓦被清理時，死亡數不斷攀升。搜救行動持續進行中。」

▲▼ 。（圖／路透）

▲普丁今天透過電視對全國民眾發表演說，宣稱4名槍手已全遭到逮捕。（圖／路透）

普丁（Vladimir Putin）於電視演說表示，在恐攻事件中射殺民眾的所有4名凶手已被逮捕，根據初步情報，當時他們正想前往烏克蘭，有人要接應他們越過邊境。

莫斯科西北部郊區克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」昨夜遭到武裝分子持槍攻擊，這座音樂廳同時也被縱火。

俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）今天稍早表示，襲擊者試圖逃離俄國時，有人要在烏克蘭接應他們。

呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）已經聲稱犯案，但未提供證據。俄羅斯當局目前並未提及這個組織。

普丁還痛批這場襲擊是「野蠻的恐怖行徑」，並矢言會嚴懲所有涉案者。

另外，普丁也宣布俄羅斯全國明天哀悼一天。

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