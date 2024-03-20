大谷翔平身價220億！　田中真美子卻拎「1290平價包」超親民

▲有網友挖出田中真美子背的包款。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

美國職棒大聯盟MLB 2024開幕戰選在南韓首爾的高尺巨蛋舉辦，由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士，而在赴韓前閃電公開妻子身分的大谷翔平也成為最大焦點。大谷翔平剛簽下全球運動史上最高的「7億美元」（約新台幣220億元）合約，但妻子田中真美子出席晚宴時卻手提平價時尚品牌的千元包，讓粉絲大呼超親民，甚至紛紛搶著購入同款。

根據《中央日報》報導，美國職棒大聯盟20、21日首次在南韓進行海外開幕戰，而道奇隊員也紛紛攜家帶眷前往當地。道奇隊16日晚間進行晚宴，在起飛前閃電公開甜蜜合照的大谷夫婦也成為媒體與粉絲的焦點。

大谷翔平與田中真美子落地後便換下舒適的運動服，大谷翔平換上牛仔夾克與白色T恤，田中則是穿著白色針織上衣，兩人簡潔俐落的穿衣風格也受到好評。

▲田中背的包並非精品，而是平價品牌的包包。（圖／ZARA）



值得注意的是，大谷翔平2023年轉籍道奇，簽下10年總價高達7億美元的合約，打破大聯盟與北美職業運動的歷史紀錄，身價持續飆漲。然而即使如此，田中真美子偕同大谷出席晚宴時，拿的卻是售價僅新台幣1290元的西班牙平價時尚品牌ZARA的黑色手提包，讓人直呼好親民。

不僅如此，在開幕賽當天，田中真美子與大谷翔平的家人、翻譯水原一平的妻子一同坐在1壘的一般席，而非專屬包廂或是VIP席，也意外引發話題。