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長期咳嗽是「長新冠」？30歲男連咳2個月　竟確診淋巴癌3期

一名30歲男子咳嗽長達2個月，就醫後才發現自己罹患淋巴癌。（示意圖／報系資料照）

▲一名30歲男子咳嗽長達2個月，就醫後才發現自己罹患淋巴癌。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

確診新冠肺炎後，不少人會有「長新冠」的症狀，常會感到喉嚨癢癢，想咳嗽的感覺。不過，近日有一名30歲男子已經持續咳嗽2個月，但並未對此症狀感到特別在意，直到他的醫生友人建議他前去就醫檢查後才發現罹患第3期淋巴癌。

原本男子在與友人，同時也是嘉義大林慈濟醫院頭頸癌中心的耳鼻喉科醫師侯思任在Line上聊到，近期發現自己長時間咳嗽，但因為工作繁忙，所以沒有去診所或醫院檢查，侯思任建議男子趕緊前來他的診所檢查，沒想到在幫男子觸診時發現他頸部下方，靠近胸廓的位置有腫塊，經過切片檢查後，不幸確診「淋巴癌」。

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隨後，男子接受斷層掃瞄，結果顯示他的縱膈腔內有一個拳頭大小的腫瘤，正是侯思任在門診中觸摸到的硬塊，病情被確定為第3期，男子隨即被按排需要接受預計長達12次的化療。

侯思任醫師指出，雖然淋巴癌患者可能表現為「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」等多種症狀，但這名患者僅呈現咳嗽症狀。然而，長達一個多月的持續咳嗽仍是一個健康警訊，值得引起重視。他同時提醒，目前社會上普遍有不少人因感冒或新冠肺炎後出現長時間的咳嗽，容易讓人對慢性咳嗽失去警覺。因此，任何持續超過2周的咳嗽症狀都應該及早就醫，釐清是否為肺結核、氣喘、新冠後遺症，或者是潛在的肺癌、淋巴癌的表現，切勿對自己的健康掉以輕心，以免錯過最佳的治療時機。

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