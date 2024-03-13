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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「戲說人權─《冒壁鬼》」法務部攜手唐美雲戲談人權

▲▼法務部與唐美雲歌仔戲團合作，「戲說人權─《冒壁鬼》」，法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部與唐美雲（後排左6）歌仔戲團合作「戲說人權─《冒壁鬼》」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了推廣人權教育，法務部首度與唐美雲歌仔戲團合作，結合傳藝金曲獎「最佳編劇」陳健星，製作「戲說人權─《冒壁鬼》」。法務部並於13日舉行記者會，介紹這齣由真實事件改編的歌仔戲，部長蔡清祥全程以閩南語致詞，對這次雙方的合作表達謝意，並強調政府宣導兩公約人權概念及轉型正義的價值理念。

法務部推動兩公約人權教育已有十餘年，在2022年5月底，促進轉型正義委員會解散後，法務部更接續辦理關於平復國家不法行為的業務。蔡清祥指出，向公務同仁及社會大眾宣達兩公約及促進轉型正義業務所蘊含的人權概念與價值理念，是法務部目前在推廣人權教育中的重要課題。人權公約與轉型正義非但在本質上有共通之處，更同為追求民主、自由的基石，因此法務部嘗試結合兩公約及轉型正義兩大主題，推出「戲說人權」這項全新的人權教育計畫。

至於唐美雲對於這次雙方合作，也表示認同。她也鼓勵民眾屆時盡量進場，但因為座位、場次有限，可能很多民眾向隅，唐美雲也說，屆時演出將會錄影，民眾可以在法務部官網上觀賞。

《冒壁鬼》將在3月23日、24日於臺灣戲曲中心小表演廳連續公演兩場，但因兩場次之票券於開放索票後，受到民眾熱烈迴響，旋即索罄；為回應民眾熱烈支持，法務部已安排現場錄影，未來也會規劃讓更多民眾有機會欣賞到這齣戲。

▼法務部長蔡清祥（中）與唐美雲歌仔戲團團員合影。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部與唐美雲歌仔戲團合作，「戲說人權─《冒壁鬼》」，法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

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