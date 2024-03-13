指定男師傅！妹子舒服完...穿衣才知「奶頭被看光」　全場不挺

▲原PO按完後，才發現胸部被男師傅看光光了。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「我回家後越想越噁心，但也不想追究！」一名妹子透露，日前指定男師傅按摩，一路按到正面時，對方提議可用熱敷膏按摩上胸，「當下真的很舒服，手法也都是專業的」，也會頻頻詢問是否OK，「他覺得我沒有拒絕，就一直試探越按越多」，結果按完後，原PO才發現奶頭被看光了。

一名女網友在Dcard表示，每個月會去按摩2至3次，常換不同店家與師傅，且也不限男女，而最近去一家知名連鎖按摩店，考量想力道重一點按到穴位，於是就指定男師傅。

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紓壓過程中，原PO大讚，「這個男師按得超好很到位，手法也是我喜歡的那種，一開始趴著時我被按到睡著」，不料轉正面繼續按的時候，原PO卻感覺怪怪的，「他說可以用『熱敷乳膏』按會更舒服」，著重在脖子與上胸、肩的區域，「我同意了！」

由於是用熱敷膏推拿，男師傅直接用手碰觸到肌膚，並不會隔著毛巾按摩，「他會一直往下按」同時詢問OK嗎？原PO也回應OK，「當下真的很舒服，手法也都是專業的」，以往只有女師傅敢按這區塊，「可能他覺得我沒有拒絕，就一直試探越按越多」，位置已觸摸到腋下側奶、胸大肌部位。

原PO說，以為正面身軀都有布蓋好，就給男師傅按完，對方還稱下次可找他精油按摩2小時，按得會更詳細。但按完後，原PO穿衣服時越想越不對勁，「試試看如果以剛剛他的手法按摩那些位置，我的奶頭會不會被看到？答案是會...大看特看了，應該是整個衣服上胸那邊被翻開！」

也就是說，原PO從頭到尾都是走光的狀態，「他看著我的整個奶在按，還按我的奶周圍。」最後原PO去一樓喝茶穿鞋時，男師傅的眼神頗為怪異，「我回家後越想越噁心，但也不想追究，下次還是找熟的店家師傅，或是指定女師比較安全。」

文章曝光後，底下網友熱議，「可是他有問你，你同意他按那邊的，不是嗎？」「文章一直強調他手法很好，問你也都同意，現在事後在那邊覺得不對勁？」「奇文！你乾脆不要找男生就好，他做工作還要被質疑，真的也蠻可憐的」、「接到你這種客人其實蠻衰的，明明正常按摩還要一直被暗諷做黑的」、「只有我覺得他有揉你奶，或碰到你奶頭才算性騷擾嗎」。

也有網友認為，「我能理解欸，因為如果衣服是要掀開才能按那邊，他為什麼不問一下？誰喜歡乳頭露出來給按摩師看」、「按摩真的很常遇到色狼，按摩師自己也要自重，真的會很有爭議」、「這種行業很多真的邊試探女客人能不能吃豆腐，態度要兇一點，也不要什麼都說好，不然對方就認定你可以佔便宜」。

留言串中，一名同行師傅分享類似狀況，「之前我們店發生過，女客人要求按胸大肌、鎖骨下一點，男師傅他認真按，過程一直詢問力道可以嗎，客人也都說可以、很好，按完後到櫃檯客訴男師傅性騷擾他...要報警，還有按臀部，客人覺得在摸她屁股。之後店裡規定，女客人盡量安排女師傅，總之女客人要保護自己，男師傅也要保護自己」。