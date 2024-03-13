老闆怨不社交！八九年級生「被唸馬上離職」　全場反噴：請猴子吧

▲友人抱怨，員工不滿被碎唸，回家傳訊告知離職。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「現在年輕人都超有個性！」一名網友聽開餐廳的朋友抱怨，員工都是80至90年次出生的，且感覺都不缺錢，不願加班也不願提早10分鐘上班先換制服，友人若碎唸幾句，對方馬上就離職，氣得開嗆「現在年輕人真的超多擺爛仔！」文章曝光後，全場一面倒反噴「有夠慣老闆心態！」

一名男網友在Dcard表示，朋友開餐飲店，店內員工都是八九年級生，但說起工作表現與態度，卻讓友人嘆聲連連，「現在年輕人都超有個性，唸個幾句一個不爽馬上說要離職！」

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友人實地舉例，規定提早10分鐘打卡、換制服，「結果完全沒人鳥，不誇張...一說就離職」；詢問員工可否加班換補休，「都沒人要加班，時間到就要走」；上班不想與老員工交流，因此同事之前完全不熟。

其中最令友人感到傻眼的是，某一位員工工作能力強，偏偏正忙的時候，他總是去上廁所，尤其慢慢走、邊滑手機的模樣，讓友人真的看不下去，下班唸了幾句，果真回家就傳訊息不做了。

不過友人也觀察發現，這些員工都看起來不缺錢，「每個都戴Apple Watch、手機都是有動態島的」。對此，原PO直言，時薪開183元就別要求這麼多了，友人則堅持認為，「店租很貴，來上班本來就要有基本態度，現在年輕人真的超多擺爛仔！」

話鋒一轉，原PO比較自己公司的年輕同事，工作上表現還行，不會動不動就嗆聲離職，但不愛與老鳥交際應酬倒是真的，且不愛參加公司飯局，於是讓原PO好奇詢問「現在八九年級生真的都這樣嗎？大家都不社交了嗎？」

底下網友則一面倒反噴，「笑死提早10分鐘你又不給錢，加班換補休？我幹嘛不直接休」、「提早10分鐘打卡會給加班費嗎？加班可以換錢嗎？上班確實要有基本態度沒錯，但只給183元，那我就做183元該做的事情」、「規定10分鐘提早打卡就違反勞基法了啊」、「你都說不缺錢了，當然是不爽就離職呀，做個工作搞的不開心，誰想做」、「那下班也應該可以提早10分鐘脫制服」、「有夠慣老闆心態」、「開那底薪，還一堆奇葩要求，該檢討自己為什麼只付得起請猴子的錢吧」、「原因很簡單：183元的工作到處都有」。

關於社交部分，一票網友也直言，「跟同事聚餐根本是變相加班，你怎麼會覺得是福利？BY8年級」、「就不想和同事聚餐，要聚餐...我不會下班去和朋友聚餐嗎？誰規定一定要和同事社交」、「不要再用博感情這招，年輕人就是看錢跟時間，要社交聯絡感情，找領月薪的員工，領時薪的就是時間到拍拍屁股就走」。