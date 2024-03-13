K歌慘遭惡煞砍死！海大馬國留學生魂斷基隆　依國民法官法審理

▲馬國男大生K歌遭22歲嫌刺死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

一名來自馬來西亞的國立海洋大學三年級陳姓男大生，2023年11月和火鍋店結識的同事顏男，一同到基隆市仁愛區某KTV歡唱，在返家之際和兇嫌陳男一行人發生碰撞，遭對方持摺疊刀猛刺大腿內側慘死。基隆地檢署於昨（12）日偵查終結，認定陳男涉犯傷害、傷害致死等罪嫌，依國民法官法向基隆地方法院提起公訴，全案連同在押陳男於今（13）日移審法院。

基隆地檢署指出，2023年11月14日晚間10時許，被告陳男及友人7名共同前往基隆市仁愛區仁二路某KTV包廂內唱歌，過程中張姓及許姓友人因酒後互相推鬧，不慎撞進馬來西亞籍、其時就讀海洋大學之陳姓男大生一行人所在包廂，雖當下因張、許二人不斷道歉而未生衝突。

而於翌（15）日凌晨4時許，雙方先後結完帳下樓在街道上各自等候友人之際，陳男及其林姓友人，與陳姓男大生及其友人顏男，雙方因稍早撞進包廂事件發生口角，陳男竟持自備折疊刀1把，刺入陳姓男大生右側腿部，再往顏男左側大腿劃1刀，造成顏男左大腿撕裂傷，而陳姓男大生則傷勢嚴重，雖經立即送醫急救，仍因右股動脈橫斷、大量出血、低血容性休克，致多重器官衰竭死亡。

基隆地檢署表示，陳男就傷害顏男部分涉傷害罪，就傷害陳姓男大生致死部分則涉犯傷害致死罪，並將陳男前開相牽連案件，合併依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。另陳男之林姓友人於前開口角過程中，曾徒手毆打陳姓男大生頭部，致其右額受傷，此部分亦經檢察官認定涉犯刑法傷害罪嫌，另行對林男提起公訴。