台中越南夜店開毒趴！百警包圍抓172人　出動大型警備車載4趟

記者許權毅／台中報導

台中市東協廣場有大量外籍人士活動，相對複雜，成為中市治安重點區域之一，該大樓藏有多個「國籍區分」的舞廳，卻傳出有越南夜店負責人在此開毒趴，提供給大量外籍移工。10日晚間警方持搜索票前往臨檢，上百警力包圍現場，不讓人進出，當場查獲122包K他命、54包毒咖啡包，帶回172人驗尿，另2名負責人台籍杜男、越籍孟男、2名員工被依法移送，杜、孟2人裁定收押。

▲台中第一警分局10日前往東協廣場一處夜店臨檢，查獲大量毒品，帶回負責人與172名客人。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第一警分局指出，近日接獲線報指出，轄區內有不肖業者經營夜店舞廳，卻偷偷辦毒趴，以合法掩護非法，有大量外國籍人士被吸引上門消費，還不乏是失聯移工。立即成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，與中市保大特勤中隊、刑大警犬隊、移民署專勤隊一同前往查緝。

據了解，台灣籍的負責人杜男與越南籍孟男時常利用直播攬客，讓不少越南人士上門消費，直播也變成越籍人士聯繫方式之一，只要察覺有風吹草動，立刻落跑或藏匿。

2人相當狡猾，舞廳內設置多個暗門、暗道，讓裡頭動線變得複雜，企圖規避警方查緝，加上大樓本身就有著奇特路線，只能出動上百警力包圍。

10日晚間，警方已經先執行一波臨檢，待幾小時後，又再「回馬槍」前往查緝，嚇得數百名越南籍人士傻眼。經過搜索，在多處發現毒品，並有警犬隊緝毒犬Uhoo在沙發縫發現數包毒品。

警方當場帶回負責人杜男、孟男以及員工阮男等人，並出動大型警備車載著4趟，才順利將172名越籍客人帶回警局，發現當中有33人是失聯移工；現場查扣122包K他命、54包毒咖啡包，全案警詢後將負責人杜男等4人送辦，杜男、孟男由法院裁定羈押。