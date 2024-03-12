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社會 社會焦點 保障人權

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲惡保母姊妹虐死1歲男童，照片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹虐死，引起社會怒火，兒福聯盟臉書遭洗版，不過女律師李怡貞卻逆風挺兒福聯盟，表示這件事情的重點應該是要「嚴懲跟重罰。」

幼童凱凱是在2022年2月出生，但因母親入監服刑中、父親失聯，起初由奶奶扶養，然而之後奶奶也以無力扶養為由，於2023年9月間經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護，不料卻被雙雙領有合法證照的2人狠下毒手，同年12月24日因呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治。

▲虐童的劉姓保母已被聲押。（圖／記者劉昌松攝）

此事曝光也點燃社會怒火，紛紛到兒福聯盟臉書洗版「嚴懲兒福單位及社會局」。不過女律師李怡貞發文表示「送托嬰/托兒感覺在抽盲盒一樣，看誰會中獎，誰運氣不好會被低級錯誤/惡意虐待給奪去寶貴的性命。」

李怡貞文中表示「大家一昧怪兒福聯盟也可能搞錯方向，或許整個社工體系根本也需要好好檢討吧，社工的工作量、社工的權限、社工的角色、社工的千萬種無奈，都可能不是三言兩語能解釋的。」也呼籲大家雞婆一點「如果聽到兒童淒厲的尖叫求救聲，也趕緊直接報警通報，說不定能夠即時救回一條寶貴的性命。」

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

 
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