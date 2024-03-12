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拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

黃先生的手指肌腱被員警拗斷，造成永久性的傷害。

▲黃先生的手指肌腱被員警拗斷，造成永久性的傷害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃先生酒後在新北三重某超商與議員助理發生衝突，到場處理的員警朝他噴辣椒水，將他制伏，還拗斷他的手指肌腱，並告他妨害公務及傷害。黃先生認為警方執法過當，欲反控員警傷害，派出所卻不受理，他向分局申訴，督察告訴他案件已移請地檢署偵辦，讓他誤以為順利提告，沒想到因妨害公務及傷害一事被法官傳喚出庭時，才知道告警一事根本沒告成，還過了追訴期。他痛批警方吃案，手法惡劣，令人不齒！

去年3月20日晚間，住在新北市三重區的黃先生到超商喝酒，與左姓男子發生衝突，警方獲報到場，左男仍出言挑釁，甚至對黃先生動手；略帶酒意的黃先生朝對方揮拳，當場遭員警壓制在地、上銬，過程中黃的手指被員警拗斷，還出現眼角膜破裂、聽力受損的情況。

被警方壓制過程中，黃先生的眼角膜破裂受傷。（讀者提供）

▲被警方壓制過程中，黃先生的眼角膜破裂受傷。

黃先生說，過程中他不斷掙扎，並朝謝姓男警揮拳，後來經過一陣拉扯，謝將他推倒在人行道上，並伺機朝他噴辣椒水，最後將他壓制在地；當時他已無法動彈，沒想到洪姓女警仍硬拗他的手指，害他的肌腱當場斷裂。

黃先生表示，事發隔天他被依妨害公務、傷害罪嫌移送地檢署，後來他也到大同派出所報案，打算控告謝姓男警及洪姓女警傷害罪，但值班員警告訴他：「我跟他們是同事，你還相信我喔？」黃不死心，陸續致電並多次前往派出所反應，皆遭到冷處理。

黃先生被壓制後，洪姓女警仍硬拗他的手指（紅圈處），害他肌腱當場斷裂。（讀者提供）

▲黃先生被壓制後，洪姓女警仍硬拗他的手指（紅圈處），害他肌腱當場斷裂。

為了討回公道，黃先生又在去年4月、8月向三重分局督察組申訴，督察組的回覆讓黃先生誤以為已完成報案流程。直到去年底他被起訴，今年一月開庭，他完整交代事件來龍去脈，法官卻告訴他，目前只有他被告的案件，沒看到他告員警的資料，黃無法接受，開庭後赴派出所理論。

沒想到，派出所員警依舊拒絕受理報案，他悻悻然返家，不久接到所長來電，通知他到派出所作筆錄。黃先生以為等到遲來的正義，到派出所怒控洪姓女警弄斷他的手指，害他無法正常工作，所長卻說：「想辦法把手指弄回來啊！」

新北市警局三重分局大同派出所（圖）遭控執法過當，惡劣吃案。

▲新北市警局三重分局大同派出所（圖）遭控執法過當，惡劣吃案。

黃先生氣憤難平地說：「我手指受傷，無法正常打字，影響到工作，警方害我受傷還吃案，事後也沒有絲毫歉意，真的很可惡！」

針對黃先生的指控，三重分局全盤否認，強調員警執法並無不當，也在第一時間受理黃控告員警傷害的案件，目前案件正在法院審理中。

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