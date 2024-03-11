清明到來！墓地+雜草火警增加　屏縣消防局：焚燒雜草最重罰10萬

▲消防人員墓地滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



時值冬末春初，受到乾燥溫暖的天氣影響，屏東縣內今年1、2月份墓地火災、雜草火警的案件數量有增長的趨勢，除了造成環境的危害，消防人員更是為搶救火警疲於奔命。

消防局呼籲民眾整地時切勿用火焚燒雜草，如經查獲將依消防法第41條罰處3,000元以下罰鍰；另環保單位亦可依《空氣污染防制法》，針對燃燒雜草造成空氣污染罰處5,000～10萬元。請民眾一定要注意，以免觸法。



消防局統計，從過年期間至今，民眾陸續利用假日開始掃墓，墓地周遭樹林草木乾燥，消防局呼籲民眾掃墓期間應謹記「4不2記得」，即不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，如此才可以讓火災確實遠離，慎終追遠小心火燭。

隨著清明節到來，消防局也協請鄉（鎮、市）公所利用村里長廣播系統、垃圾車廣播及媒體、社群提醒掃墓民眾切勿將清除的雜草就地燃燒，應以垃圾方式清運，並於各公、私墓地設置大型垃圾桶、取水點，豎立防火宣導標語，以防範墓地火災。



消防局表示，部分民眾忽視公共安全，貪圖一時之便，卻造成莫大的公共危害，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，消防局基於維護公共安全之必要，嚴格執法，以保障人民生命財產安全。