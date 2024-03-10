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社會 社會焦點 保障人權

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲邱男與好友歡唱飲酒，卻不慎推倒好友，造成好友頭部重創送醫不治。（示意圖／unsplash）

記者陳韻如／南投報導

邱姓男子與邱姓、陳姓、梁姓好友相約歡唱飲酒，而邱姓好友阿傑(化名)不勝酒力醉倒，邱男於是將阿傑攙扶至店外，並準備由陳男騎車載返家，未料在等待陳男牽車時，邱男卻出手推了阿傑一把，導致阿傑摔倒頭部重擊地面，返家後抽搐吐血，送醫搶救10天仍因腦出血等宣告不治。法院審理後，依過失致死罪嫌判邱男6月徒刑，得易科罰金。

這起案件發生在2022年8月28日，邱男上午10時許與阿傑、陳男、梁男等幾名好友相約歡唱飲酒，到了中午12時許阿傑喝到爛醉，邱男便將阿傑攙扶至店外，並由陳男前去牽機車要載阿傑返家休息。

然而，在等待過程中，邱男卻突然出手推了阿傑一把，阿傑因酒醉重心不穩倒地，頭部重擊地面，導致身體多處受傷、創傷性腦出血，返家後傷勢惡化，躺在沙發上抽搐吐血，緊急送醫搶救後，撐了10天仍因傷重宣告不治。

事發後阿傑家屬憤而對邱男提告，邱男也對於犯行坦承不諱。法官審酌，邱男是因攙扶阿傑時，不慎將其推倒，而其他在場友人都未聽聞2人有爭吵情形，因此難以認定邱男是故意犯案，最終依過失致死罪嫌，將邱男判刑6個月，得易科罰金。可上訴。

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