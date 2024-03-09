人夫爽戰砲友！完事猛誇「很緊」：高潮是我的榮幸　正宮崩潰

▲正宮抓包丈夫交砲友，還互相傳鹹濕對話調情，氣炸提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

北市一名正宮抓包丈夫阿傑(化名)在外與女子小花(化名)以類似砲友的關係交往，兩人經常互相傳訊息調情，內容極為露骨，「妳妹妹很緊，跟妳做愛很舒服」、「看妳高潮是我的榮幸」、「喜歡妳幫我親弟弟的時候」，正宮憤而提告求償。法官審理後，判阿傑與小花須連帶賠償40萬元。可上訴。

正宮主張，她與阿傑婚後育有兩名子女，但阿傑卻於2021年5月25日至6月15日間，以類似砲友的關係與小花交往，並常透過LINE傳訊息調情，內容包括，「我覺得妳身材很好，妹妹很緊，跟妳做愛很舒服」、「看妳高潮是我的榮幸」、「想看你舒服說不出話的表情」、「我喜歡妳幫我親弟弟的時候，感覺很舒服」、「我想看你淫蕩的樣子」，甚至相約摩鐵發生關係，因此憤而提告求償。

對此，阿傑辯稱，他與正宮已於2021年12月間辦理離婚，起因就是因為正宮所指控的那些，他深感懊悔，因此在協商離婚時，就將原本是共同擁有市值約1000萬至1200萬元的不動產，只取回300萬元，其他都歸正宮所有，且為了避免後續爭執，兩人還在離婚協議上明定，其餘請求權均拋棄而不提告，因此請求法官駁回正宮之訴。

至於小花則辯稱，他自己是全職媽媽，育有1子，多年來為工作，後來因罹患「持續性憂鬱症」、「廣泛性焦慮症」、「非特定的情緒障礙症」，導致生活作息、狀態及反應均低於正常人，目前仍就醫中。她後來透過網路認識阿傑，但阿傑未曾透露自己的已婚身分，且夫妻離婚原因多端，可能是兩人認識之前，關係就已不睦，正宮不能把離婚壓力全部歸責於她跟阿傑，且正宮也未能舉證有何實質受損，同樣請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官審理後認為，阿傑為有配偶之人，卻在與正宮婚姻關係存續期間，與小花有逾越一般朋友交往的性交行為、調情等，這些行為都不是一般婚姻配偶所能容忍的，且足以破壞婚姻關係所應協力保持的信任、共同生活圓滿及安全幸福，最終仍依法判阿傑與小花須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。