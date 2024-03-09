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社會 社會焦點 保障人權

基隆掃黑肅槍！10天狂逮189人　緝獲31名通緝犯

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警局2月19日至29日執行警政署「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，針對轄內黑道幫派涉暴力討債、非法持有槍械等案件進行蒐證，成功檢肅治平對象1名及共犯5人，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲通緝犯31名，同時也對於各分局轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所執行威力掃蕩並加強臨檢。

▲▼ 基隆掃黑肅槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆掃黑肅槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次專案行動，第四分局檢肅以薛姓犯嫌為首的暴力討債集團，薛男利用女色設下仙人跳，夥同手下向被害人恐嚇10萬元得手，後續又食髓知味再要求被害人交付30萬元，警方獲報後成立專案小組全力蒐證，另發現薛男等人於新北市也涉犯暴力討債，除到被害人家門外施放鞭炮恐嚇外，還揚言要將被害人女兒押走。

▲▼ 基隆掃黑肅槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆掃黑肅槍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

第四分局遂與新北市警局聯手，並於2月22日兵分多路將薛男及手下拘提到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

此外，第四分局於2月24日接獲報案稱，在住家樓梯間消防箱內發現疑似槍枝及子彈等物，經鑑識科初步鑑驗，確認槍枝具殺傷力，遂組專案小組調閱案發周邊影像及過濾來往車輛後，鎖定郭姓男子涉有重嫌。

經報請基隆地檢署指揮偵辦，並會第一分局於26日部署警力，持拘票趁郭嫌外出之際予以壓制，並當場查獲毒品愷他命1包、K盤等證物，經詢問郭嫌後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局局長翁群能表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

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