「洗衣袋」裝藥材熬湯？ 羊肉湯名店澄清：是「耐熱煮飯巾」

▲知名羊肉湯疑似用材質是聚酯纖維的「洗衣袋」裝藥材熬湯。（圖／臉書 爆料公社（官方粉專專屬））

圖文／CTWANT

「生意強強滾」！宜蘭羅東知名羊肉湯業者遭人PO網指控，疑似用材質是聚酯纖維的「洗衣袋」裝藥材熬湯，在持續高溫燉煮下，恐有食安疑慮。對此，業者則親上火線，出面澄清這是餐飲專用的耐熱煮飯巾，耐熱可到250度，消費者可以安心食用，不會拿聲譽開玩笑。

原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」曬出照片，可看到店家從中藥湯中撈出一大袋黑黑的， 疑似為藥材包，只不過這袋子明顯看出有拉鍊結構， 還佈滿網眼，讓民眾不禁懷疑「這不是洗衣袋嗎？」照片時間顯示是3月7日晚間7點多。

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此文一出，讓許多民眾都開始擔憂在持續高溫燉煮下，是否有食安疑慮。理化老師張瑞則說「大部分的這個聚脂纖維，他可能都會是在六、七十度，或者是八、九十度，是他的高溫上限，接下來就會變形。』且「這些纖維要成型的話，他其實會添加不一樣的塑化劑，去改變他的柔軟度或是韌性，那今天在烹煮的過程中，第一個會有高溫第二個會有油，所以有油的話，他其實會把裡面的塑化劑萃取出來。」

對此，業者則親上火線澄清，這個並「不是洗衣袋」，而是餐飲專用的耐熱煮飯巾，其耐熱可到250度高溫，強調絕對有最好食安，消費者可以安心食用，不會拿聲譽開玩笑。

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