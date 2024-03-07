快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

記者鄧木卿、葉國吏／台中報導

台中市7日凌晨12點45分左右，朝富路統聯客運車站旁，發生一起自小客車衝撞警用偵防車，警方隨即開了數槍，卻還是被嫌犯脫逃，台中市警方獲報隨即實施攔截圍捕。

▲台北市北投分局南下逮藥頭。（圖／讀者提供，下同）

據警方初步說法是台北市北投分局員警下來抓藥頭，於朝富路時要向前攔截時，嫌犯隨即駕車衝撞警用偵防車再撞路旁站牌及路樹之後倒車撞擊停在後方正在下客人的計程車後逃逸警方即開了11槍，但還是讓嫌犯趁隙駕車往南屯方向逃逸，警方正率專案小組查緝中。