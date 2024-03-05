為新創發展添助力　竹市府推「劇本導引設計思考工作坊」

▲「劇本導引設計思考工作坊」培育在地創業人才。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府日前於新竹市身心障礙者就業綜合大樓，舉辦「劇本導引設計思考工作坊」，帶領竹市在地新創企業和團隊學習創新工具，並以設計思考的方式打造創新產品與服務，協助業者開啟新商機。新竹市長高虹安表示，此次參與工作坊的學員包含新創業界的主管、負責人，也有眾多懷抱創業夢想的學生和市民朋友參與，市府透過工作坊形式支持創新創業，鼓勵有志創業者們勇敢踏出第一步，與市府攜手推動在地新創產業發展。

高虹安說，市府於去年底成立「新竹市新創動能辦公室」，提供一站式的專業諮詢服務，積極為在地新創產業媒合輔導資源，並藉由辦理新創知能課程，提升創業者的實力，日前更舉辦「劇本導引設計思考工作坊」，透過啟發、交流，引導新創企業提出具體方案，並發展成實際行動，運用系統性的設計思考工具，創一條屬於自己的新創之路。

高虹安指出，鼓勵青年創新創業是市府重大施政目標之一，未來將持續投入資源，積極辦理創新實戰課程與活動，提升在地新創能量及企業競爭力。此外，市府產發處也主動提供電話諮詢、產業交流等多元服務，期望新創業者們都能在地扎根、成長與茁壯，帶動竹市整體產業發展。

產發處長許智堡表示，新創動能辦公室成立至今已逾兩個月，目前已完成4堂新創知能課程、逾50家次諮詢或媒合等服務，此次「劇本導引設計思考工作坊」屬於進階課程，邀請經驗豐富的業師，引導學員以腦力激盪和互動討論的方式，激發出更多創意發想，並促進學員之間交流，實現跨領域與跨專業的合作。

產發處補充，竹市新創動能辦公室持續提供諮詢服務，歡迎在地新創企業、團隊，以及有意願創業的學生、市民朋友們電洽03-6668-581尋求專業協助。