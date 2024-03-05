少將強吻她！馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人　國安局涉包庇

▲謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

已婚的國安局特勤中心少將謝靜華，上個月初在街頭熱吻一名馬尾妹，被人拍下影片向本刊爆料，新聞曝光後國安局宣示徹查，拖了近一個月，上週六突然對外表示已將謝記2大過、列為優先汰除人員。不過，本刊調查，整起事件黑幕重重，因馬尾妹根本不是謝的「民間友人」，而是國防部已婚高階軍官，更離譜的是，她還用假名寫了一份聲明書替謝脫罪，卻拒絕接受國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾。國安局高層明知真相，卻下令封口止血，十分離譜！

謝靜華於上月初被拍到在路邊疑因酒醉，強吻一名長相清秀、綁著馬尾的女子，女子過程中不斷抗拒，但謝依舊沒有停手，還把她的口罩扯下，嘴對嘴親吻。本刊接獲影片後報導，引發輿論嘩然。

▲謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。

案發後，國安局長蔡明彥震怒，宣示要嚴查，但本刊再接獲爆料，馬尾妹其實真實身分是任職國防部的上校幕僚尤鐿濂，她曾擔任首任中平艦艦長，當時登上媒體，獲得長官賞識。

▲遭國安局少將謝靜華強吻的馬尾妹尤鐿濂（圖）是高階軍官，還是海軍第一位女艦長。

▲謝靜華曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任，爭議頻傳。

知情人士指出，國安局除了約談謝靜華，也透過謝希望對馬尾妹進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事，尤鐿濂身為職業軍人，而非民間人士，理應配合調查，但她竟用假名出具一份聲明書，把自己的姓從「尤」改成讀音相同的「游」，強調遭親吻時，並未感到不舒服，企圖替謝脫罪，且沒有表明軍人身分，更拒絕接受國安局訪談，只希望事件盡快落幕。

▲尤鐿濂拒絕國安局訪談，還用假名寫聲明書為謝靜華脫罪。

針對相關爆料，本刊致電國安局查證，國安局有以下兩點聲明：

一、 該女性並非本局人員，本局在掌握其身份後，已完成訪談，唯因涉及個資保護及隱私，不便揭露。

二 、本局完成行政調查後， 已將本案移請本局獎懲委員會處理，經決議對謝員記二大過處分，並列為優先汰除名單，該懲處令業經核定及發布在案。

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

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