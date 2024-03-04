科大正妹打桌球「上下跳動」！網一看狂讚：很彈很跳

▲網紅正妹舒舒。（圖／翻攝xck713 IG，下同）

圖文／CTWANT

台德混血網紅舒舒在網路上小有名氣，IG有超過26萬人追蹤，近日她穿某私立科大運動服打桌球，希望有人能教她打，打球影片曝光後，網友直呼，「很彈很跳啊！我說乒乓球」、「負重前行」。

舒舒發文，「有人要教我打桌球嗎？我超爛」，從影片中可見，她綁馬尾穿運動服蓋住短褲，露出白皙大腿，她手拿球拍左右跳，傲人的長輩也跟著跳起來，撿球時屁股線條更是一覽無遺。

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▲舒舒打桌球。

影片曝光後，網友紛紛留言「不行，我不能教你打桌球」、「不要再晃了，我前面那一組已經打到200了還不下來」、「負重前行」、「我看不清楚胸前的字」、「看到不只一個球」、「有一種很可愛的感覺而且都打得到，之後一定會更強」、「很彈很跳啊！我說乒乓球」。

也有人說「打乒乓，需要跳來跳去嗎？」不少人回他，「認真打誰要看」、「你說長輩的部分嗎」、「我勸你少管閒事」、「身材好的需要跳來跳去的，身材不好的，誰管她」。

▲台德混血正妹舒舒。(圖／xck713 IG)

據了解，目前還是科大生的舒舒，在高中時就把跳舞影片放網路上，而她上過不少節目，如YT節目《威廉沈歡樂送》，舒舒也是節目《同學來了》的班底，曾出現在PTT表特版，台德混血的她有亮麗外表，更有網友稱，她是台版明日香。

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