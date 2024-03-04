見面就要給8000！他曝包養甜心內幕　遇「酒國昆凌」真錢換假愛

▲被害人保羅（圖）誤入愛情陷阱，損失數十萬元。

圖文／鏡週刊

台商保羅向本刊投訴，今年初他在Sugarbook及「甜心寶貝包養網」尋求包養對象，赴約的多半不是網頁裡的本尊，且不管是否上床，都必須給2,500到8,000元的「見面費」，好不容易遇到可以花2萬元打炮的美女，卻不願意繼「交往」，最後他終於碰上一個讓他可以「真錢換假愛」的包養對象，對方竟是曾經涉及桃色詐騙，在新聞版面喧騰一時的「酒國昆凌」。

「我承認上包養網站買春，真錢換假愛也無所謂，但對方用詐術騙我，實在太惡劣！」台商保羅（化名）告訴本刊，今年初他在Sugarbook及「甜心寶貝包養網」尋求包養對象，沒想到卻遭一連串坑騙，認為這2個網站已經遭剝皮集團侵入，成了詐騙溫床。

▲包養網Sugarbook被剝皮代聊集團入侵，不少網友慘遭詐騙。（翻攝網路）

40歲不到的保羅，是經常往返兩岸與美國的台商，年初剛完成公司在美國上市的籌備計畫，返台休長假，因為單身寂寞，上包養網尋歡，網頁裡有許多年輕、亮麗的女孩，令人目不暇給。保羅說：「留言後，對方回覆的比例大概有8成。」由於網頁中女孩臉部總打著薄薄一層馬賽克，或只有一個妖嬌的背影，必須在對方回應後，加Line或微信成為好友，才能一睹廬山真面目。

▲台灣甜心寶貝包養網內皆看不清女方真面目，須加好友才能進一步接觸。（翻攝網路）

保羅興沖沖地約女生見面，但10個有7個長相普通，甚至根本不是網站照片中的那個人，即使如此，根據事先約定，他還是得付見面費2,500元到8,000元不等。終於，保羅約到1、2個漂亮的「本尊」，由於他的目的就是上床，所以直接付了2萬元夜渡資，剛有點感覺，想維持一段用錢堆砌的愛情，對方卻不願有過多牽扯，讓他感覺跟嫖妓沒什麼兩樣，只是比較貴。

▲有「酒國昆凌」之稱的張嘉渝曾騙富商數千萬元遭判刑，最近又重出江湖。（讀者提供）

總算，他遇到了一個外貌堪稱極品，且收了2萬元上床後，還願意繼續交往的女孩，對方自稱張嘉渝，保羅以為遇到張女就像找到春天，沒想到卻踏入桃色陷阱，因為他不曉得「張嘉渝」本名沈淑欣，曾以「酒國昆凌」的名號涉及桃色詐騙，還曾被媒體大幅報導。

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